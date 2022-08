Ajax speelt tegen Liverpool, Napoli en Rangers in Champions League

Ajax speelt in de groepsfase van de Champions League dit seizoen tegen Liverpool, Napoli en Rangers uit Glasgow. Dat bleek donderdag uit de loting van de Europese voetbalbond UEFA in de Turkse stad Istanbul.

Ajax is de enige Nederlandse club die dit seizoen in het belangrijkste clubtoernooi van Europa mag spelen. PSV werd eerder deze week uitgeschakeld in de play-offs door de Rangers FC van trainer Giovanni van Bronckhorst. De afgelopen drie seizoenen kwam de club uit Eindhoven ook niet verder dan de play-offs.

Omdat Ajax in pot 1 was ingedeeld bij de loting, ontliep het onder meer Bayern München, AC Milan en Real Madrid. De eerste speelronde van het toernooi staat gepland voor 6 en 7 september, de laatste wedstrijden in de groepsfase zijn op 1 en 2 november. Op 10 juni 2023 vindt de finale plaats in Istanbul.