In een deel van het land is de zomervakantie voorbij en openen de schooldeuren weer. Enkele scholen in kwetsbare wijken bieden maar vier dagen per week onderwijs. Deze capitulatie illustreert hoe nijpend het gebrek aan bevoegde leerkrachten is in het primair onderwijs. In voltijdsbanen gerekend hebben we onvervulde vacatures voor 9.100 leerkrachten en 1.100 schooldirecteuren. Omdat veel leerkrachten in deeltijd werken, zoeken we er daar in de praktijk nog veel meer van. Dit lerarentekort is ongekend groot en maatschappelijk onacceptabel.

Omar Ramadan is bestuursvoorzitter van Sophia Scholen en bestuurslid van de PO-Raad.

Als wij in het primair onderwijs er niet in slagen om leerlingen een adequaat fundament aan kennis, vaardigheden en persoonsontwikkeling mee te geven, zal zo’n onvoldoende start hen een leven lang parten spelen, zeker bij kinderen die thuis in achterstand opgroeien. De politiek roept steeds luider om betere taal- en rekenresultaten van onze leerlingen, maar haar eigen steun om daarvoor het lerarentekort te beperken is te mager.

Onderwijsminister Wiersma (VVD) kondigde net voor de zomer onorthodoxe maatregelen aan, maar komt niet veel verder dan het promoten van de lerarenopleiding, zij-instroom subsidiëren en meedenken over wat eufemistisch onderwijs anders organiseren is gedoopt. Dat laatste komt neer op leerlingen minder les geven.

Onterechte beschuldiging

In de presentatie van zijn plannen leidde Wiersma de aandacht af met de onterechte beschuldiging dat we overwerk niet uitbetalen en talmen met vaste contracten, misstanden die het primair onderwijs vreemd zijn. Hij verwarde ons kennelijk met andere sectoren waar zijn ministerie verantwoordelijk voor is, zoals de omroepen en cultuur, waar onbetaald overwerk en de aaneenrijging van tijdelijke contracten schering en inslag zijn.

Het lerarentekort aanpakken kan niet zonder het beperken van het éénzijdige recht op deeltijdwerk. De omvang van de gemiddelde baan in het primair onderwijs is nu zo’n drieënhalve dag per week en in veel onderwijsorganisaties nog minder. Drie of twee dagen per week voor de klas staan is eerder regel dan uitzondering. Na de pabo starten leerkrachten hun loopbaan meestal met een baan van 0,8 tot 1 fte, maar het is gebruikelijk geworden om na enige tijd steeds minder te gaan werken, uiteindelijk tot dus wel de helft van de aanvankelijke aanstelling.

Werkdruk en zorg voor eigen kinderen zijn de belangrijkste motieven. Nu wordt kinderopvang gelukkig nagenoeg gratis. En onderzoek wijst uit dat deeltijdwerk leerkrachten meer in plaats van minder werkdruk oplevert. Bepaalde taken moet iedereen doen, hoe groot of klein de baan ook is, en minder werken verkleint de grip op je eigen werk. Doordat leerkrachten met het huidige tekort volop moeten invallen voor collega’s, is de drang om de eigenlijke baan te beperken echter zeer goed te begrijpen.

De enige manier om het lerarentekort aan te pakken, is het recht op deeltijdwerk limiteren. Dat recht is in Nederland schier onbeperkt. Onderwijsorganisaties moeten nagenoeg elk verzoek om minder te gaan werken, hoe fiks, plots of ongelegen ook, honoreren. In plaats van ons op te jutten om beter te presteren met minder mensen, zou de politiek ons moeten bijstaan door het ongebreidelde recht op deeltijdwerk te beperken tot bijvoorbeeld vier vijfde van de aanvankelijke aanstelling. Uiteraard blijft een kleinere baan mogelijk, maar dan alleen met wederzijdse instemming in plaats van een éénzijdig recht.

Anachronisme

Het nagenoeg ongelimiteerde recht op deeltijdwerk is in ons land geïntroduceerd om werkloosheid te bestrijden en meer vrouwen te bewegen tot betaalde arbeid. Met arbeidstijdverkorting wilde de overheid voltijdsbanen verkleinen zodat er banen ontstonden voor werklozen. Dit is momenteel uiteraard een anachronisme. Ook de bevordering van vrouwelijke arbeidsparticipatie is inmiddels behaald, zij het in banen, niet in uren. In Nederland heeft maar een kwart van de werkende vrouwen een voltijdsbaan, terwijl dat in de EU voor meer dan tweederde geldt.

Nederland is kampioen deeltijdwerk en binnen ons land is het basisonderwijs, waar vrouwen 85 procent van het lerarenkorps uitmaken, koploper. Thuis zeggen veel mannelijke partners dat hun werkgevers echt niet toestaan de eigen baan in minder uren te doen, waardoor de zorg voor kinderen en huishouden onevenwichtig wordt verdeeld. Het gemak waarmee het onderwijs minder werken accommodeert contrasteert sterk met hoe moeilijk andere, zeker private sectoren hier in de praktijk over doen. Een inperking van het recht op deeltijdwerk in het basisonderwijs, zoals hierboven voorgesteld, kan het benodigde tegenwicht bieden.

Uiteraard is het beter om leerkrachten te verleiden meer te blijven werken dan ze daartoe te dwingen. Maar het clausuleren van het recht op deeltijdwerk is nodig voor een cultuurverandering waarin de schooljuf haar baan niet zo maar halveert terwijl haar partner even veel blijft werken als voorheen.