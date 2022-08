Zuurstofgebrek leidt tot nieuwe golf van sterfte in rivier de Oder

Sinds een paar dagen wordt in de rivier de Oder een nieuwe, tweede golf van sterfte waargenomen. „Wat we nu zien verschilt met de massale sterfte van de afgelopen weken”, zegt Piotr Parasiewicz, hoofd van de afdeling riviervisserij aan het Stanislaw Sakowicz Instituut voor Binnenlandse Visserij in Olsztyn, in het noordoosten van Polen. Het is een van de instituten die betrokken zijn bij het onderzoek naar de ecologische ramp die zich de afgelopen weken in de Oder heeft voltrokken, met massa’s dode dieren.

„Al die organismen die de afgelopen weken zijn gestorven en op de bodem van de Oder zijn beland, worden nu door bacteriën verteerd en afgebroken.” Dat proces vraagt zo veel zuurstof, dat er, zeker met de huidige lage waterstand, een tekort ontstaat. Organismen raken daardoor in ademnood. „Ze stikken.”

Dat was heel anders bij de eerste stervensgolf, die zo’n drie weken geleden begon. Grote aantallen dode vissen werden opeens aangetroffen, ongeveer vanaf de stad Glogów, en gaandeweg verder stroomafwaarts van de 850 kilometer lange rivier, die ontspringt in Tsjechië en via Polen en de Pools-Duitse grens uitmondt in de Baltische Zee. Media berichtten over de Poolse brandweer die tot aan 17 augustus meer dan 100 ton aan dode vis uit de rivier had gehaald. „Inmiddels is dat opgelopen tot naar schatting 200 ton”, zegt ecoloog Christian Wolter van het Leibniz Instituut voor Zoetwaterecologie en Binnenlandse Visserij in Berlijn, dat ook bij het onderzoek is betrokken.

Hoge zoutconcentraties

Op 17 augustus bracht dit instituut zijn eerste bevindingen naar buiten. Wat opviel waren de „onnatuurlijk hoge zoutconcentraties” die onder meer bij een meetstation in Frankfurt an der Oder werden vastgesteld. Daarnaast bleek, bij onderzoek naar algen, de soort Prymnesium parvum eruit te springen. Normaal komt die in het zoete water van de Oder niet in grote aantallen voor. Hij doet het vooral goed in brak water. Maar nu maakte deze soort in de onderzochte watermonsters soms wel de helft van alle algenbiomassa uit.

De verdenking van een industriële lozing van zout – al dan niet legaal – werd al snel uitgesproken. Die zou tot massale bloei van deze typische goudalg hebben geleid. En de goudalg op zijn beurt produceert gifstoffen, waaronder de prymnesines, die dodelijk zijn voor kieuwademhalende dieren. De prymnesines zouden de massale sterfte hebben veroorzaakt. Het instituut hield wel een slag om de arm. Want op 17 augustus waren die toxines nog niet aangetoond – slechts een paar laboratoria in Europa leggen zich toe op deze groep van gifstoffen.

Er zijn weinig plekken waar dieren in geval van nood naartoe kunnen vluchten Piotr Parasiewicz Pools visserij-instituut

Maar twee dagen later berichtte het instituut van Wolter dat een onderzoekster van de Universiteit Wenen „onweerlegbaar significante hoeveelheden prymnesines” had aangetroffen in watermonsters van de Oder die haar waren toegestuurd.

Nog weer een dag later, op zaterdag 20 augustus, volgde een nieuw persbericht. Dit keer met satellietbeelden. De Oder was ingekleurd op basis van de concentratie chlorofyl (bladgroen, dat een alg nodig heeft voor fotosynthese). Op de foto van 4-6 augustus piekt die concentratie in het gebied tussen de steden Wroclaw en Glogów. Op de foto van 16-18 augustus heeft de chlorofylpiek zich stroomafwaarts verplaatst, en is hij over een groot gebied te zien, bijna tot aan de stad Szczecin, die aan de monding van de Oder ligt.

De satellietbeelden, waarbij de Oder is ingekleurd op basis van de concentratie chlorofyl. Links 24-25 juli, midden 4-6 augustus en rechts 16-18 augustus. Beeld Brockmann Consult

Wolter zegt dat de chlorofylpiek op de satellietbeelden weliswaar niet specifiek is toe te wijzen aan Prymnesium parvum, maar alles bij elkaar genomen passen alle tot nog toe verkregen data wel in het beeld van een zoutpiek die tot massale bloei van een zoutminnende alg heeft geleid, die is gevolgd door een gifpiek en een stervenspiek. Maar voorzichtigheid blijft. Het onderzoek loopt, en wellicht komen er nog andere doodsoorzaken aan het licht.

Parasiewicz zegt dat hij inmiddels dode exemplaren heeft ontvangen van 20 soorten vissen. „Vooral grotere soorten, die worden het makkelijkst gezien.” Hij verwacht de komende weken ook meer kleine soorten.

Wolter benadrukt dat niet alleen vissen slachtoffer zijn geworden. „Ook mosselen, weekdieren zoals slakken, en muggenlarven zijn in groten getale dood gevonden.” Hij schat dat het twee tot drie jaar duurt voordat de visstand zich in het aangetaste deel van de Oder heeft hersteld. „Voor mosselen is het langer, want die verplaatsen zich niet zo snel.”

20.000 dode jonge steuren

Het Leibniz Instituut voor Zoetwater-ecologie en Binnenlandse Visserij liet in z’n eerste persbericht ook weten het overlijden van 20.000 jonge steuren in eigen huis te betreuren. Het instituut is betrokken bij de herintroductie van de steur in de Oder. Daarvoor kweekt het jonge exemplaren van deze soort. Wolter vertelt dat zijn instituut er twee containers voor in gebruik heeft. „Ze worden doorspoeld met Oder-water, om de vissen eraan te laten wennen.” Hij noemt de zoutlozing „aan het criminele grenzend”.

In Polen loopt het (juridisch) onderzoek naar de bron van de zoutlozing nog, zegt Parasiewicz. Maar hij wil ook benadrukken dat de omstandigheden sowieso ongunstig waren. De waterstand van de Oder was erg laag, door de aanhoudende droogte. Een probleem dat door klimaatverandering vaker zal voorkomen in de toekomst. „Als er zo weinig water is, dan is de concentratie van een vervuiling al gauw hoger en schadelijker.” Daarbij spoelen er onder meer vanuit de akkers veel meststoffen naar de rivier, die algengroei stimuleren. En de Oder is een rivier waarin de mens sterk heeft ingegrepen, met de aanleg van dammen en het rechttrekken van stukken oever. „Er zijn weinig plekken waar dieren in geval van nood naartoe kunnen vluchten.”

Parasiewicz zegt dat het hoog tijd is voor een „groot restauratieplan” voor de Oder. Dat vindt ook Wolter. „Het water moet beter worden vastgehouden, zodat het in de zomer niet zo snel droog valt”, zegt hij. Er moeten meer overstromingsvlaktes komen, en meer plekken waar dieren in geval van nood naartoe kunnen vluchten. Wellicht kan een aantal dammen verwijderd worden. Wolter: „En het lozen van zout moet aan banden gelegd, zeker in de zomer.”