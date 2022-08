Voormalig Maleisisch premier na twee jaar procederen uiteindelijk de gevangenis in

Voormalig Maleisisch premier Najib Razak (69) is dinsdag achter de tralies gezet, melden internationale persbureaus. Hij was al in 2020 veroordeeld tot twaalf jaar celstraf vanwege grootschalige fraude met overheidsgeld. Door telkens in hoger beroep te gaan behield hij de afgelopen jaren zijn vrijheid. Dinsdag heeft het hoogste gerechtshof van Maleisië zijn laatste hoger beroep van de hand gewezen, waardoor hij niet meer aan de gevangenis kon ontkomen.

In 2009 kwam Razak aan de macht in Maleisië, waarna hij meteen het staatsinvesteringsfonds 1 Malaysia Development Berhad oprichtte, ook bekend als 1MDB. Razak heeft het miljardenfonds, dat was bedoeld om de Maleisische economie mee te stimuleren, volgens de rechter geplunderd. Via financiële constructies, waarin ook ING-rekeningen een rol speelden, zou Razak het geld hebben weggesluisd en hebben gebruikt voor hotelovernachtingen, sieraden en kunstwerken.

Het corruptieschandaal kwam al eerder aan het licht in Maleisië. De anticorruptiecommissie verklaarde Najib toen onschuldig, wat leidde tot grote demonstraties in het land. Bij de verkiezingen in mei 2018 verloor de partij van Razak, die lange tijd de grootste was, onverwachts de meerderheid. Na die nederlaag werd Razak gearresteerd. Razak verklaarde eerder al onschuldig te zijn. Zijn vrouw, die ook is aangeklaagd voor corruptie, en hij claimen te zijn misleid door bankiers.

