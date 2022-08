Verzekeraar ASR waarschuwt: premies zullen flink stijgen door klimaatverandering

Als het niet lukt klimaatverandering af te remmen, zullen de verzekeringspremies flink gaan stijgen. Daarvoor waarschuwde Jos Baeten, bestuursvoorzitter van verzekeraar ASR, woensdag bij de presentatie van de halfjaarcijfers.

Volgens Baeten kunnen de premies voor weergerelateerde schades zoals overstromingen de komende vijftien tot twintig jaar met wel een kwart stijgen. „En dan kan er een moment komen dat het voor veel mensen niet meer te betalen is”, zei de topman tegen persbureau ANP.

ASR was 38 miljoen euro extra kwijt aan de schade van drie zware stormen in februari. Eén daarvan was Eunice, een storm waarbij een windsnelheid werd gemeten van 145 kilometer per uur. Niet eerder werd zo ver landinwaarts zo’n zware windstoot gemeten.

Het ging niet alleen om omgewaaide bomen en weggewaaide dakplaten, maar ook om grote schade. In Den Helder zakte een deel van een treinperron weg, in Rotterdam werd een grote opblaas-sporthal verwoest, en er ontstond grote schade aan het dak van het stadion van voetbalclub ADO Den Haag. Brancheclub Verbond van Verzekeraars liet weten dat er „recordaantallen” schademeldingen binnenkwamen. Vier mensen overleefden de storm niet.

Sluipende schade

Bij verzekeringen die worden aangeboden tegen extreem weer gaat het bijvoorbeeld om overstromingen, hagelbuien en stormen, maar niet om droogte, waar deze zomer veel schade door is ontstaan. „Schade ten gevolgen van droogte is veelal niet te verzekeren”, licht een woordvoerder toe. „Omdat het niet gaat over een onvoorzien voorval waarvan de oorzaak duidelijk is. Het is ‘sluipende’ schade, bijvoorbeeld ten gevolge van een lager grondwaterpeil. Dat is anders dan schade die ontstaat door een directe storm of hagelbui.”

Lees ook: Verzekeraars en KNMI slaan handen ineen in strijd tegen klimaatschade

Ondanks de gevolgen van het extreme weer, liet ASR toch prima cijfers zien. De operationele winst kwam uit op 513 miljoen euro, 19 miljoen minder dan een jaar eerder. De omzet was afgerond 3,4 miljard euro, 3,6 procent hoger dan een jaar eerder.

„Als je kijkt naar de economische turbulentie, de oorlog in Oekraine, de stijgende rentes, de inflatie, de enorme stormen die we hebben gehad – dan hebben we gewoon een heel mooi eerste halfjaar gehad”, aldus Baeten. De goede cijfers kwamen onder meer door lage kosten, en producten die volgens ASR goed aansluiten bij de klantbehoefte. Beleggers waren woensdag net zo positief. De koers steeg met ruim 3 procent.

Over komend half jaar is topman Baeten „voorzichtig positief”. Maar hij wijst wel op „grote onzekerheid” door onder meer de onrust op de financiële markten.