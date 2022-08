Tilburgs dancefestival halveert de ticketprijs om te overleven

Het Tilburgse dancefestival Draaimolen zit in zwaar weer en verkoopt een deel van de tickets voor de halve prijs, in de hoop toch nog genoeg bezoekers te trekken. Het tweedaagse festival, dat op zes podia electronische muziek programmeert en namen heeft staan als Job Jobse, Laurent Garnier, Blawan, Octa Octa, Oceanic en Lafawndah, verkoopt de tickets voor de vrijdag voor de helft van de prijs. De organisatie zegt tegen 3voor12 dat de zaterdagse kaartjes wel goed verkopen, maar dat de vrijdag achterblijft. „Als het op deze manier vol komt en het weer zit mee, overleven we het. Anders is het waarschijnlijk de laatste editie”, zegt een woordvoerder tegen 3voor12.

In een statement van het festival staat dat de kosten voor de organisatie sterk zijn gestegen, terwijl de ticketverkoop juist terugloopt. Meer muziekfestivals hebben het moeilijk in de eerste festivalzomer na de coronacrisis, door gebrek aan personeel, materialen en vooral de sterk verhoogde prijzen voor alles.

Op Lowlands, dat de ticketprijs juist verhoogde om de bedrijfsvoering gezond te houden, kwamen tijdens de nachtelijke voorbereidingen voor headliner Stromae bepaalde onderdelen niet op tijd op het terrein, waardoor het optreden van het Noord Nederlands Orkest de volgende ochtend moest worden afgelast.

Lees ook onze recensie uit 2018: Dwalen en dansen op seizoensafsluiter Draaimolen

Hoe dat precies misging is niet bekend, maar dergelijke problemen waren wel voorspeld.

Drukke festivalzomer

„Je moet je afvragen of het overal qua tijdsplanning gaat lukken. Want alle evenementen hebben veelal dezelfde materialen nodig en worden van evenement naar evenement verplaatst” zei Pim Zuethoff van evenementenproducent Loc7000 er in juni bijvoorbeeld over.

Insiders in de sector verwachten ook volgend jaar een drukke zomer, gebaseerd op de aanvragen die nu al zijn ingediend.

De vrijdagse tickets voor Draaimolen, op 9 en 10 september op het MOB-terrein in Tilburg, kosten nu 34,50 euro. Wie al een ticket voor de volledige prijs had, krijgt de helft terug.