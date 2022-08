Thais hof schorst misschien wel te lang aangebleven premier

Het Constitutioneel Hof van Thailand heeft de minister-president van het land woensdag geschorst. Dat melden internationale persbureaus. De Thaise oppositie vindt dat Prayuth Chan-ocha (68) te lang aan de macht is, een claim die het hof nu gaat onderzoeken. Prayuth werd precies acht jaar geleden geïnstalleerd als minister-president van Thailand na een coup door militairen. Een Thaise premier mag volgens de grondwet niet langer dan acht jaar aanblijven; dat limiet is nu volgens tegenstanders overschreden.

De lengte van Prayuths minister-presidentschap betreft een juridisch ingewikkeld vraagstuk. Volgens zijn aanhangers moet de telling namelijk pas beginnen in 2017. Toen introduceerde Thailand een nieuwe grondwet met daarin ook het ambtslimiet van acht jaar. Een andere mogelijkheid is dat het Constitutioneel Hof — Prayuth normaliter gunstig gezind — vaststelt dat de telling pas in 2019 dient te beginnen. In dat jaar werd Prayuth door het Thaise parlement in een quasi-democratisch proces herkozen.

Om de herverkiezing van Prayuth in 2019 was veel te doen. Na zijn benoeming tot staatshoofd in 2014 richtte hij het bestel zodanig in dat de kans om de macht kwijt te raken vrijwel nihil werd. Met succes: in 2019 stemde het Thaise parlement met een grote meerderheid (500 voor, 244 tegen) in met zijn benoeming. Critici vinden dat Prayuth en zijn militaire achterban het ogenschijnlijk democratische proces slechts gebruikten om hun heerschappij te legitimeren.

Als het aan de meerderheid van de Thaise bevolking ligt gaat Prayuth nu echt weg: tweederde van het volk wil dat hij deze maand vertrekt, blijkt uit een recente poll. Zijn kantoor in hoofdstad Bangkok wordt zwaar beveiligd. Voor de zoveelste keer hebben demonstranten woensdag Prayuths vertrek geëist. Om precies die reden gingen twee jaar geleden tienduizenden (voornamelijk jonge) Thailanders de straat op. Dat leidde toen tot vele arrestaties en enkele gewelddadigheden.

Lees ook: Terug naar de democratie? Voor de arme Thai viel in 2019 weinig te kiezen