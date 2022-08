Ter Apel: buiten slapen en een dode baby

Geen dag gaat voorbij zonder nieuws over aanmeldcentum Ter Apel. Een greep uit de berichten van woensdag: 700 asielzoekers sliepen dinsdagnacht op het veld voor de poorten van het centrum, meer dan eerder. Veiligheidsregio Groningen kondigde een noodverordening af: asielzoekers die buiten de poort slapen, mogen niet in tentjes overnachten, uit veiligheidsoverwegingen. De tentharingen werden tijdens vechtpartijen als wapens gebruikt.

Het heftigste nieuws kwam woensdag aan het eind van de middag: een baby van drie maanden overleed in de gymzaal op het opvangterrein in Ter Apel. De sporthal is een noodoplossing voor het tekort aan opvangplekken op het terrein – asielzoekers slapen er op matjes op de grond.

De politie kreeg woensdagochtend om 7 uur een melding, zegt een politiewoordvoerder. Toen de politie en ambulancepersoneel ter plaatse kwamen, was het kindje al dood. „Hulpverlening heeft niet kunnen baten.” De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoeken de dood van de baby.

Eric van der Burg (VVD), staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, twitterde woensdagmiddag: „Net als alle betrokkenen ben ik diep geschokt door deze verschrikkelijke gebeurtenis.” PvdA en GroenLinks hebben Van der Burg om een brief gevraagd en meerdere partijen willen een Kamerdebat.

De dood van de baby is het zoveelste dieptepunt in een asielcrisis die al ruim een jaar voortsleept. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers heeft een chronisch tekort aan opvangplekken. Gemeenten stellen te weinig plekken beschikbaar en de doorstroom van 16.442 statushouders (asielzoekers met verblijfspapieren) stokt, omdat gemeenten niet genoeg huizen beschikbaar hebben. Statushouders houden zo plekken in reguliere opvangcentra bezet.

Dat dinsdagnacht 700 asielzoekers op het grasveld voor de poort van Ter Apel sliepen, was een record. De dagen ervoor waren dat er zo’n 300, volgens het COA. De toename heeft twee oorzaken: doordat een aantal noodopvanglocaties sloten, kwamen deze mensen terug naar Ter Apel. Ook lukte het het COA minder goed om elders bedden te vinden.

Een COA-woordvoerder: „Wij bellen elke dag tot tien uur ’s avonds gemeenten, hotels en andere locaties voor vrije bedden. Soms regelen we driehonderd plekken. Of zestig. Soms nul.”

Voorheen waren op het terrein in Ter Apel nog reserveplekken voor „kwetsbaren”, zegt een woordvoerder van VluchtelingenWerk Nederland, zoals een matje op de grond in de gymzaal. Dezelfde sporthal waar ook de baby overleed. Of op de vloer of op een stoel in een van de kantoren. Maar zelfs die plekken zijn nu vergeven.

Een man laat zich behandelen door het Rode Kruis bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis opende het humanitair servicecentrum woensdag later dan gebruikelijk, om eerst te onderzoeken of de situatie veilig was voor zijn medewerkers.

Medewerkers van VluchtelingenWerk telden onder de mensen die recent buiten sliepen: „minstens” zes zwangere vrouwen, een jongen die „zoveel last had van zijn darmen, dat hij niet meer rechtop kon staan”, een oudere Syrische man die kort geleden een hartaanval had gehad en een man in een rolstoel.

Een klein groepje „raddraaiers”, zegt de woordvoerder van VluchtelingenWerk, maakt misbruik van de chaos voor de poort. Ze proberen wachtenden te bestelen. Vorige maand leidde de diefstal van een telefoon tot een massale vechtpartij. Er werd gestoken. Een man eindigde zwaargewond in het ziekenhuis. Inmiddels is het aantal beveiligers opgeschroefd, zegt de COA-woordvoerder.

Ondertussen probeert staatssecretaris Van der Burg meer opvangplekken te regelen. Zo wil hij asielzoekers opvangen op cruiseschepen, maar daar moeten wel geschikte aanmeerplekken voor zijn. En als gemeenten niet instemmen met de opvang van asielzoekers, zal hij vaker dwang gebruiken – zoals recent bij een hotel in Albergen in de Overijsselse gemeente Tubbergen, waar driehonderd asielzoekers zullen worden opgevangen.

Een noodwet moet ervoor zorgen dat asielzoekers onder dwang van het Rijk op eerlijke wijze over Nederland worden verspreid. Deze wet zal niet voor volgend jaar klaar zijn.

Of het opvangplekken tekort snel kan worden opgelost is de vraag, maar één ding lijkt zeker: als het aantal incidenten stijgt, zal het Rijk vaker dwang gebruiken.