Studieschulden in de Verenigde Staten worden gedeeltelijk kwijtgescholden

De Amerikaanse president Joe Biden heeft woensdag aangekondigd een deel van de federale studieschulden kwijt te schelden, zoals hij had beloofd tijdens zijn verkiezingscampagne. Dat schrijft hij op Twitter. Van miljoenen Amerikanen die minder dan 125.000 dollar (125.650 euro) per jaar verdienen zal 10.000 dollar (10.052 euro) aan studieschuld worden kwijtgescholden. Bij diegenen die het financieel moeilijk hebben is dat 20.000 dollar (20.103 euro). Daarnaast wordt de aflossingspauze, ingesteld vanwege de coronapandemie, voor „een laatste keer” verlengd, tot eind 2022.

Zo’n 43 miljoen Amerikanen kampen met een studieschuld van gemiddeld ruim 37.600 dollar per persoon, volgens de regering „een aanzienlijke last voor de Amerikaanse middenklasse”. Het Witte Huis schat dat door de kwijtschelding zo’n 20 miljoen mensen volledig van hun studieschuld zullen zijn verlost.

De aankondiging van Biden levert gemengde reacties op. Veel Democraten prijzen de stap, onder wie senatoren Chuck Schumer en Elizabeth Warren, die spreken van een „gigantische stap voorwaarts bij het aanpakken van de studentenschuldencrisis”. Vanuit Republikeinse zijde klinkt vooral kritiek. De voorzitter van de Republikeinse Partij, Ronna McDaniel, foetert dat Amerikanen die hebben gespaard voor de universiteit of die een ander carrièrepad hebben gekozen „onterecht” worden benadeeld. „Terwijl hardwerkende Amerikanen worstelen met stijgende kosten en een recessie, geeft Biden een aalmoes aan de rijken.”

Verkiezingscampagne

Tijdens de presidentiële campagne van 2020 stond Biden aanvankelijk sceptisch tegenover het kwijtschelden van studieschulden, met name door concurrentie binnen zijn eigen partij. Voor zijn kandidaatschap moest hij het opnemen tegen progressieve kandidaten als Elizabeth Warren en Bernie Sanders, die kwijtscheldingen van 50.000 dollar of meer hadden voorgesteld.

Bidens houding met betrekking tot de kwestie veranderde rond de verkiezingsstrijd tegen Donald Trump. Mede om jonge kiezers te trekken stelde Biden een kwijtschelding voor van 10.000 dollar, zonder daarbij een inkomensplafond te noemen.