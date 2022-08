PrikEnergie vraagt klanten faillissement te voorkomen

De Brabantse energieleverancier PrikEnergie is in financiële problemen geraakt. Dat meldt het bedrijf aan klanten in een brief. „Enkele duizenden klanten” dreigen gedupeerd te worden, zegt het bedrijf dinsdag tegen persbureau ANP. Op klanten met een vast contract – met relatief lage energietarieven – wordt verlies geleden omdat de energie momenteel tegen veel hogere prijzen moet worden ingekocht.

Voor het eind van de maand dienen de klanten akkoord te gaan met hogere tarieven om het bedrijf een overlevingskans te gunnen. „80 procent moet daarin meegaan, anders gaan we failliet”, zegt mede-eigenaar Dave Snoeren tegen het persbureau. De kleine leverancier is in problemen gekomen door de overname van klanten van Discount Energie dat inmiddels failliet is. Volgens Snoeren moest PrikEnergie daardoor tonnen investeren, terwijl de prijzen voor gas en elektriciteit tegen zijn verwachting in bleven stijgen.

Door de extreem hoge prijzen zijn eerder al maatschappijen in problemen gekomen, met name eind vorig jaar. Voor onder meer Fenor, Enstroga, SEPA Green Energy en Anode Energie viel eind vorig jaar al het doek. Vooral voor veel kleinere bedrijven, met minder dan 50.000 klanten, is het in het huidige klimaat lastig om te overleven. PrikEnergie noemt zichzelf op de website „een kleine speler op de markt met de ambitie om middelgroot te worden”.

Klanten van een failliet energiebedrijf komen nooit zonder elektriciteit en gas te zitten, want een andere maatschappij neemt de dienstverlening altijd over. Dat regelt de markttoezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Door de hoge marktprijzen van dit moment leidt die overgang wel vaak tot een flinke verhoging van de rekening.

Oktober vorig jaar ging bijvoorbeeld Welkom Energie – met 90.000 klanten geen kleine speler – kopje onder. Eneco nam de energievoorziening over, waarna klanten klaagden over een verdubbeling van de rekening of meer. Snel veranderen van leverancier is dan mogelijk, maar is in de praktijk financieel ook niet aantrekkelijk omdat ook het volgende energiebedrijf de huidige hoge prijzen in rekening zal brengen.

PrikEnergie geeft klanten vier opties. Akkoord gaan met een hoger tarief, nu of vanaf 1 januari 2023, zijn de eerste twee mogelijkheden. Daarnaast kan een klant overstappen naar een andere leverancier of – de vierde optie – helemaal niets doen. „U blijft uw huidige contract behouden. De kans dat PrikEnergie failliet gaat is hierdoor groter”, schrijft toezichthouder ACM op zijn site consuwijzer.nl.

Het energiebedrijf maakt zelf aan de klanten duidelijk dat bij een faillissement „u alsnog veel meer bij een andere energieleverancier gaat betalen”. Snoeren zegt tegenover ANP dat de meerderheid van de klanten positief heeft gereageerd op de voorstellen en dat de meesten kiezen voor een verhoging van de tarieven. Klanten kunnen door de verhoging anderhalf tot twee keer meer betalen dan nu het geval is.

ACM heeft toestemming gegeven voor de aanpak van het Oosterhoutse bedrijf. Klanten krijgen immers een keuze voorgelegd, legt de toezichthouder op zijn site uit. „PrikEnergie mag dit doen omdat u vrij bent om een keuze te maken. PrikEnergie mag u niet verplichten om een bepaalde keuze te maken.” (NRC)