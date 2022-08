Opnieuw gevechten uitgebroken bij Tigray, vredesproces bedreigd

In het noorden van Ethiopië, in de regio Tigray, zijn woensdag opnieuw gevechten uitgebroken tussen het regeringsleger en Tigrese strijders. Dat melden internationale persbureaus. In de afgelopen maanden was het rustig in het gebied, waar de Ethiopische regering in maart een eenzijdig staakt-het-vuren had afgekondigd. Sindsdien vonden er enkele moeizame vredesonderhandelingen plaats tussen de Ethiopische premier Abiy Ahmed en de Tigrese rebellen.

Beide partijen zeggen dat de ander als eerste aanviel in de noordelijke stad Kobo. De Ethiopische regering schreef in een verklaring dat de rebellen woensdagochtend aanvielen en „de wapenstilstand daarmee hebben doorbroken”, schrijft persbureau Reuters. De Tigrese rebellenleiding betichtte de regeringstroepen juist van de aanval in Kobo en vermoedt dat het leger een nog groter offensief voorbereidt.

Het conflict tussen de Ethiopische regering en de Tigrese rebellen, verenigd in het Tigrese Volksbevrijdingsfront (TPLF), begon in het najaar van 2020. Het TPLF was lang een Ethiopische regeringspartij, maar weigerde op te gaan in de nieuwe partij van Abiy Ahmed. De spanningen tussen de twee groepen kwamen tot hevige gevechten in november, die weer hebben gezorgd voor hongersnoden in het gebied. Afgelopen vrijdag rapporteerde het World Food Program dat het conflict ervoor heeft gezorgd dat bijna de helft van de Tigrese bevolking „ernstig” behoefte aan eten heeft.

Lees ook: Is in Tigray sprake van genocide in opdracht van hogerhand?