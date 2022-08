Opleiding psychiatrie in Eindhoven geschorst vanwege ‘onveilig leerklimaat’

De opleiding psychiatrie bij de Eindhovense instelling voor geestelijke gezondheidszorg GGzE is voorlopig geschorst vanwege meldingen van huidige en oud-studenten over een onveilig leerklimaat. Dat heeft de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) bepaald, bevestigt GGzE woensdag in een verklaring. Een definitief besluit volgt medio september.

Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. GGzE zegt een externe vertrouwenspersoon te hebben aangesteld om de meldingen te onderzoeken. Intussen is het hoofd van de opleiding met 25 studenten tijdelijk teruggetreden. Omroep Brabant schrijft dat een of meerdere klachten over haar gaan, zonder daarover meer details te geven. De meldingen over het opleidingsklimaat lijken ernstig: een woordvoerder van de registratiecommissie noemt de schorsing tegen de omroep „zowat het zwaarste middel” dat de RGS kan inzetten.

De commissie, die de kwaliteit en veiligheid van medische opleidingen beoordeelt, kreeg de klachten enkele maanden geleden. Op basis van onder meer gesprekken met betrokkenen besluit de RGS of de schorsing wordt opgeheven of dat de opleidingslicentie wordt ingetrokken.

Het is al langer onrustig bij GGzE, een grote instelling met ongeveer 2.300 medewerkers en jaarlijks zo’n 12.000 cliënten. Eerder deze maand werd de raad van bestuur van de instelling op non-actief gesteld vanwege een „vertrouwensbreuk” met de eigen raad van toezicht. Hierdoor was er „een onwerkbare situatie” ontstaan.