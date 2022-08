‘Nederlandse witwasaanpak is deugdelijk, maar nog niet goed genoeg’

De Nederlandse aanpak van witwaspraktijken en terrorismefinanciering is vooruitgegaan, maar er moeten nog meer maatregelen worden genomen. Dat schrijft internationale toezichthouder de Financial Action Task Force (FATF) in een rapport, dat minister van Financiën Sigrid Kaag (D66) woensdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Zo moeten er volgens de taskforce zwaardere straffen komen te staan op witwassen.

Nederland is „goed op de hoogte” van de risico’s op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering, schrijft de FATF, en de opsporingsmethodiek is „deugdelijk”. Maar het toezicht kan beter. Zo zouden er meer middelen beschikbaar moeten komen om bijvoorbeeld ondergronds bankieren en illegale trustdienstverlening aan te pakken. Ook zijn de straffen die in witwaszaken worden opgelegd vaak laag, en „niet voldoende afschrikwekkend”.

Hoge boetes

In de afgelopen jaren werden twee hoge boetes uitgedeeld aan banken die te weinig deden om witwassen te voorkomen: ING kreeg in 2018 een boete van 775 miljoen euro, ABN Amro kreeg er in 2021 een van 480 miljoen.

De FATF noemt het opleggen van zulke sancties een „noemenswaardige ontwikkeling” die grote invloed heeft gehad op de prioriteit die aan witwasopsporing gegeven wordt. Tegelijkertijd heeft het volgens de taskforce te lang geduurd voordat er effectieve repercussies op gebrekkig beleid kwamen. Sommige toezichthouders, vindt de FATF, leunen nog steeds te zwaar op „informele maatregelen” zoals waarschuwingen.

Minister Kaag schrijft in de brief bij het rapport, dat ze na de zomer zal reageren, samen met minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz (VVD).