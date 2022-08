‘Mijn generatie is veel luxe gewend. Mensen geven snel op’

Wie is Anne-Charlotte Alkemade (22) deed de praktijkschool maar wilde per se naar het middelbaar beroepsonderwijs. Op school werd ze niet aangemoedigd, maar toch zette ze door. Nu werkt ze in de gehandicaptenzorg.

‘Ik verzorg zeven volwassenen die samen in een huis wonen. Ze hebben allemaal ernstige beperkingen, vaak meer dan een tegelijk, maar ze zijn heel verschillend. De een heeft aangeboren hersenletsel, de ander autisme. Twee zitten in een rolstoel en kunnen niet praten. Je probeert te stimuleren dat ze zelf doen wat ze kunnen, zoals een bordje naar de keuken brengen. Maar voor koken en wassen zijn ze volledig afhankelijk. Al kunnen sommigen een douchekop vasthouden.

„Het leukst vind ik: onder de mensen zijn, mensen helpen. Zien dat mensen blij worden van simpele dingen zoals foto’s kijken, of van een knikker of een tas. Die is dan heel belangrijk, zoals een knuffelbeer voor een kind – je mag er niet aankomen.

„Ik werk ook als uitzendkracht in de thuiszorg. Daar loop je een route. Er is weinig tijd om een band op te bouwen met mensen, je bent er net en moet alweer door naar de volgende. Dan denk ik: zo wil ik niet oud worden. Je ziet dat veel mensen ongelukkig of eenzaam zijn. Een collega zei: je moet het positief zien, ze hebben een mooi leven gehad. Maar ik denk: heb je dan reden om zo oud te worden?

„Mijn generatie is best veel luxe gewend. Veel van mijn leeftijdgenoten willen niet fulltime werken, ze willen leuke dingen doen. Dat heeft ook wel iets goeds, dat je je bewust bent van leuke dingen. Maar je mag wel werken voor je geld. Er moeten ook dingen gebeuren. Ik merk dat mensen snel opgeven. Zelf heb ik geleerd: als ik iets wil bereiken, moet ik ervoor werken. Een tandje bijzetten.

‘Als klein kind was ik geen lieverdje, ik beet vaak andere kinderen. Op mijn eerste basisschool kon ik niet meekomen. Op mijn zevende ben ik overgegaan naar het speciaal onderwijs. Kleinere klasjes, veel spelletjes. Er waren kinderen van allerlei nationaliteiten. Ik heb het daar altijd wel leuk gehad.

„Op mijn twaalfde ben ik naar de praktijkschool gegaan. Die was best coulant, de eisen waren niet hoog. Geen huiswerk, geen profielwerkstuk. Wel: gevechten in de wc’s, leerlingen die andere leerlingen bedreigden, kinderen die uit huis waren geplaatst, een meisje dat opeens terug moest naar haar eigen land. Ik ben nu wel blij dat ik dat allemaal heb meegemaakt. Ik sta niet snel versteld van iets. Als je in een bubbel zit, voel je je denk ik snel vervreemd. Ik zit al heel lang op scouting – ik ben nu penningmeester en leider van de scouts van elf tot vijftien jaar. Daarnaast zit ik sinds twee jaar op een studentenroeivereniging, met vooral mensen die hbo of universiteit doen. Het zijn totaal verschillende werelden maar ik voel me overal op mijn gemak.

„Na de praktijkschool wilde ik naar het middelbaar beroepsonderwijs, dat wist ik al aan het begin. Op school werd ik daar niet echt in gesteund. Daarom heb ik altijd bijlessen gehad, van de eerste tot en met de vijfde. In het weekend en in de vakanties ging ik oefenen. Dat was niet altijd leuk. Vooral rekenen vond ik echt lastig.

„Ik ben begonnen met de eenjarige mbo-opleiding ‘assistent dienstverlening en zorg’ en doorgegaan met de opleiding voor ‘helpende zorg en welzijn’. Die duurt twee jaar, maar ik kon het versneld doen binnen een jaar. Daarna ben ik naar mbo 4 gegaan, een vierjarige opleiding voor persoonlijk begeleider in de gehandicaptenzorg. Dat was een grote stap. Ze zeiden dat er veel van je werd verwacht, lange schooldagen, veel huiswerk. Het maakte me zenuwachtig, maar ik dacht: ik probeer het gewoon. Die opleiding heb ik nu ook gehaald.

‘Ik vind het kwalijk dat docenten mij niet motiveerden. Ik denk dat mbo’ers vaak worden onderschat. Gezien als ‘laagopgeleid’. Terwijl ik denk: je doet wat je kunt. Een keer hoorde ik over een vader die zich schaamde omdat zijn dochter de opleiding tot ‘helpende’ deed. Wat voor vader ben je dan. Mijn ouders doen heel ander werk dan ik. Mijn moeder is manager, mijn vader heeft een eigen bedrijf. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ze zich voor mij schaamden. Daar ben ik blij om. Ik denk dat het vreselijk is om niet geaccepteerd te worden omdat je schoolniveau niet goed is. Mijn vader heeft weleens gezegd dat hij het eerst lastig vond dat ik naar het praktijkonderwijs ging, maar uiteindelijk inzag dat het het beste was.

„Ik ben katholiek opgevoed, maar of ik echt geloof weet ik niet. Het is mooi als mensen kracht kunnen halen uit hun geloof. Ik krijg vooral kracht door dingen die lukken. Een cliënt heeft bijvoorbeeld heel netjes haar kamer schoongemaakt. Of iemand heeft een carrièreswitch gemaakt, zodat je denkt: o ja, dat kan altijd nog. Mensen die doelen behalen vind ik altijd erg inspirerend.

„In mijn werk kom ik mensen van mijn leeftijd tegen die al heel lang werken en soms al bijna samenwonen. Daar zou ik echt niet aan moeten denken. In februari wil ik beginnen met mbo verpleegkunde. Daarna ben ik 26. Dan wil ik misschien eerst nog gaan reizen. Werken moet je nog je hele leven.”

