Met korte filmpjes vooraf kun je mensen bestand maken tegen online desinformatie

Je kunt desinformatie achteraf weerleggen, maar soms is het kwaad dan al geschied: mensen zijn het gaan geloven. Zou voorkomen niet beter zijn dan genezen? Niet debunken maar pre-bunken?

Volgens psychologen van de universiteiten van Cambridge en Bristol kan dat. In een groot online onderzoek ontdekten zij dat mensen die eerst een kort filmpje met uitleg over manipulatietechnieken bekeken, veel beter in staat zijn desinformatie op sociale media te herkennen, schrijven ze in het tijdschrift Science Advances. Ze vergelijken het met een vaccin.

De psychologen maakten animatiefilmpjes van negentig seconden met uitleg over manipulatie en desinformatie. Dat zijn: emotionele taal, tegenstrijdige beweringen, valse tegenstellingen („vriend of vijand”), het zoeken naar een zondebok en ad hominem-drogredeneringen. De lesjes worden geïllustreerd met voorbeelden uit series en films als South Park en Star Wars.

Uit zes experimenten bleek dat proefpersonen die de filmpjes bekeken, daarna op sociale media bijna twee keer zo goed desinformatie wisten te signaleren. Tegenstrijdigheden namen zij ruim twee keer vaker waar als proefpersonen die de filmpjes niet hadden gezien. Aan de experimenten deden 6.464 mensen mee. Politieke overtuiging of opleidingsniveau maakte volgens de onderzoekers geen verschil. Ze benadrukken dat ze met de filmpjes mikken op iedereen die verschoond wil blijven van manipulatie.

De filmpjes werden ook ‘in het wild’ getest. Vijftien dagen lang werden in de VS twee van de filmpjes getoond voorafgaand aan YouTube-video’s. Een derde van de kijkers kreeg daarna een bewering voorgelegd. Ook zij konden (iets) beter manipulatie of desinformatie herkennen dan een controlegroep.

Een van de filmpjes op YouTube.

Een ‘stap vooruit’

Volgens de Britse onderzoekers kan hun aanpak, grootschalig toegepast, een game changer zijn in de strijd tegen online desinformatie. Ze werkten samen met Google, dat een eigen team (‘Jigsaw’) heeft om misinformatie en extremisme tegen te gaan.

Media-onderzoeker Peter Burger, coördinator van het Leidse factcheck-initiatief Nieuwscheckers, vindt het Britse onderzoek „een wetenschappelijke stap vooruit”, maar betwijfelt de praktische toepassing ervan. Hij vraagt zich af „hoe duurzaam het effect is”, of het standhoudt in „zwaar gepolariseerde discussies” en wijst op het geringe verschil – gemiddeld zo’n 5 procent – dat de proef ‘in het wild’ maakte.

Ook betwijfelt Burger of bedrijven grootschalig zouden willen meewerken aan prebunking. „Je kunt ook verwachten dat het een tegenreactie oproept en een deel van de gebruikers naar andere platforms verhuist.” Kortom, de expert in factchecking ziet „nog geen bewijs dat we met prebunking de silver bullet tegen desinformatie te pakken hebben.”

Burgers collega Alexander Pleijter heeft nog een bedenking: „Het lijkt me nuttig dat mensen leren om die tactieken te herkennen en doorzien, maar het is niet zo dat de tactieken uit deze filmpjes bij alle misinformatie worden gebruikt; die kan ook heel neutraal worden gebracht. Soms moet je toch echt inhoudelijk uitzoeken of een bewering wel klopt.”

Angst voor spinnen

Dat laatste geldt zeker voor een ander nieuw onderzoek, dat naar de „mondiale verspreiding van desinformatie over spinnen”. Een internationale groep wetenschappers analyseerde voor het tijdschrift Current Biology 5.348 nieuwsartikelen over spinnen uit 81 landen en in veertig talen.

De kwaliteit van „spin-gerelateerde informatie” bleek over het algemeen „uitzonderlijk pover”, blijkt uit het onderzoek. Bijna de helft van de artikelen (47 procent) bevatte onjuistheden over spinnen, ruim 40 procent was „sensationeel”. Landelijke en internationale media scoorden slechter dan lokale en regionale.

De conclusie van de onderzoekers strookt met die van de psychologen over pre-bunking: irrationele angst voor spinnen wordt aangejaagd door emotionele taal. Ook artikelen die geen spinnendeskundigen aan het woord laten – maar mogelijk wel andere – dragen eraan bij.