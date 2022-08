Het kan verkeren. Nog niet zo lang geleden gold Polen als het slechtste jongetje van de klas, vooral door de afbraak van de eigen rechtsstaat. Door de oorlog in Oekraïne staat het ook in een ander daglicht. Polen vangt 1,5 à 2 miljoen vluchtelingen op en toont zich, terecht, een vurig pleitbezorger van de wapenleveranties die de Oekraïense kansen tegenover de Russische agressie levend houden. De rug recht houden: de Polen laten zien hoe je dat doet, op een moment dat in menig West-Europees land de zorgen over stijgende energieprijzen het debat voeden over een snelle vrede, hoe nadelig verder ook voor Oekraïne. Het doet denken aan de onverschrokkenheid waarmee honderdduizenden Polen tijdens de Tweede Wereldoorlog aan geallieerde kant meevochten en waarmee ze in de jaren tachtig het communisme deden wankelen, met vakbondsbeweging Solidariteit als sloophamer. Hier past kortom bewondering en respect – en die krijgen de Polen dan ook volop.

Een heel ander verhaal is de wijze waarop de Poolse premier Mateusz Morawiecki dit morele krediet nu inzet om de daden van zijn regering tegen rechters, journalisten en kritische politici wit te wassen. In een opiniestuk zaterdag in NRC trekt Morawiecki fel van leer tegen de EU. Die heeft zich jarenlang te slap opgesteld tegenover Poetin, in ruil voor goedkoop gas. West-Europa heeft geen recht van spreken meer, en al helemaal niet over Polen. „Europa belandde in de huidige situatie […] omdat het niet wilde luisteren naar de stem van de waarheid. Deze stem komt al jaren uit Polen.” Als klap op de vuurpijl verknoopt hij de Russische dreiging in één adem met „de verleiding om de zwakkeren te domineren” die te zien zou zijn in de „instellingen en praktijken van de EU”.

Morawiecki combineert terechte kritiek – ja, het Europese Ruslandbeleid deugde niet – handig met de valse notie dat de EU onder leiding van Frankrijk en Duitsland („een oligarchie, waarin de sterksten de macht hebben”) eropuit is om natiestaten te onderwerpen. Van een premier van een land dat zelf zo zwaar te lijden heeft gehad onder dictatuur en geweld mag je anders verwachten. De EU is veel, maar geen autoritaire superstaat, hoe hard populisten hun best ook doen om dat erin te zien. De suggestie die in zijn woorden doorklinkt dat de EU zwak en decadent is, klinkt vertrouwd: Poetin zegt dat al jaren.

Volgens Morawiecki is het ‘unanimiteitsbeginsel’ de „veiligheidsklep die de EU beschermt tegen de tirannie van de meerderheid”. Over het beperken van het vetorecht is inderdaad een discussie gaande, maar die gaat over een zeer beperkt aantal deelonderwerpen, zoals sancties. De premier laat onvermeld dat landen als Polen en Hongarije die discussie zelf hebben gevoed, door te pas en te onpas te vetoën.

Polen ging eerder dit jaar voor een hervorming van Europese belastingregels liggen, omdat het in een heel ander dossier – het coronaherstelfonds – zijn zin niet kreeg. Hongarije lag recent dwars bij een olieboycot tegen Rusland, iets waar Polen juist weer vóór was. Dat zou Morawiecki toch te denken moeten geven. Zijn pleidooi dat „consensus” de basis voor samenwerking moet zijn, klinkt zo bezien onoprecht. Des te meer ook omdat die in Polen zelf onder druk staat. Rechters worden opzij gezet, de staatstelevisie is een huiveringwekkende propagandamachine geworden en de oppositie wordt permanent zwart gemaakt. Dat is geen consensus, dat is dominantie van de zwakkeren door de sterksten, precies waar Morawiecki tegen zegt te betogen.