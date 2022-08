Wat is een museum? De internationale museumraad stemt voor een nieuwe definitie

De musea zijn eruit, ze hebben een nieuwe definitie. Op het congres van de International Council of Museums in Praag stemde deze woensdag een ruime meerderheid van 92 procent vóór de aanpassing van de staande tekst uit 2007. Naast enkele tekstuele aanpassingen voegt de nieuwe tekst termen als ‘diversiteit’, ‘duurzaamheid’ en het ‘samenwerken met gemeenschappen’ toe aan de museumdefinitie.

„Een grote stap voorwaarts”, reageert Caroline Breunesse, voorzitter van ICOM Nederland telefonisch vanuit Praag. „Deze definitie wordt wereldwijd door museumprofessionals breed gedragen.”

Eerder werd de stemming voor een omstreden conceptdefinitie tijdens het ICOM-congres in Kyoto in 2019 uitgesteld. Aan de nieuwe concepttekst werd ruim anderhalf jaar gewerkt, alle nationale comités konden tijdens een inspraakproces van twaalf stappen, verdeeld over vier ronden, meedenken over kernwoorden en conceptteksten. „Er was op het congres veel lof voor die procedure. Er was ruimte om vragen te stellen, maar dat werden uiteindelijk vooral complimenten.”

ICOM is met bijna 50.000 leden uit 138 landen de belangrijkste internationale vertegenwoordiging van musea. De ICOM-museumdefinitie wordt in veel landen gebruikt als basis voor subsidieregelingen. In Nederland is het de basis voor het museumregister, een kwaliteitskeurmerk voor musea. Bovenal zegt het iets over hoe musea zélf hun taak opvatten.

ICOM Nederland gaat vanaf oktober de vertaling van de nieuwe definitie naar het Nederlands verzorgen. Het Museumcongres van de Museumvereniging is daarvoor de aftrap.

ICOM Museumdefinitie De nieuwe definitie van een museum, zoals vastgesteld door ICOM in Praag: ‘Een museum is een permanente instelling, niet gericht op het behalen van winst, die ten dienste staat van de samenleving. Een museum onderzoekt, verzamelt, conserveert, interpreteert en presenteert materieel en immaterieel erfgoed. Open voor het publiek, toegankelijk en inclusief, bevorderen musea diversiteit en duurzaamheid. Ze opereren en communiceren ethisch, professioneel en in samenwerking met gemeenschappen, en bieden gevarieerde ervaringen voor educatie, plezier, reflectie en kennisuitwisseling.’ (oorspronkelijke tekst in het Engels, vertaling NRC).