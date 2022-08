Iconisch portret Churchill al maanden geleden gestolen, niemand had het door

Het heeft maanden geduurd voordat iemand het doorhad. Het iconische portret van de Britse oud-premier Winston Churchill in het Château Laurier-hotel in het Canadese Ottawa is gestolen en vervangen door een kopie. Vorige week merkte een hotelmedewerker dat de lijst verkeerd hing en niet hetzelfde was als de andere vijf portretten in de ruimte, allemaal gemaakt door de bekende Canadees-Armeense fotograaf Yousuf Karsh.

Het is misschien wel een van de meest spraakmakende foto’s van de twintigste eeuw: Churchill zonder sigaar. Nadat de toenmalig premier in 1941 weigerde zijn sigaar voor de portretfoto weg te gooien, had Karsh die eigenhandig uit zijn mond gehaald. Het leverde de fotograaf zijn bekendste foto op, die later onder meer is gebruikt op het 5-pond biljet.

Om erachter te komen hoelang geleden het portret gestolen is, heeft het hotel bezoekers gevraagd foto’s van de ruimte te sturen. Uit de verzamelde beelden blijkt dat het origineel zo’n acht maanden geleden voor het laatst in de leeszaal van het hotel heeft gehangen. De hotelmanager heeft de foto in die tijd bijna dagelijks aan gasten laten zien, maar heeft de zwendel nooit opgemerkt.