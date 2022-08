Onlangs ontving ik een ernstige brief van prof. dr. H.J. de Koning, Hoogleraar Maatschappelijke Gezondheidszorg & Evaluatie Vroegopsporing van ziekten bij de Erasmus MC Rotterdam. Wie een functie met zoveel hoofdletters heeft, móét wel ernstige brieven schrijven. Toen ik zag dat hij zich ook nog persoonlijk tot mij wendde, besefte ik dat ik niet om deze brief heen kon.

„Geachte heer Abrahams”, schrijft hij, „longkanker is een ernstig gezondheidsprobleem. In Nederland wordt jaarlijks bij 14.000 mensen longkanker ontdekt. Het duurt vaak lang voordat longkanker leidt tot klachten. De longkanker is dan vaak moeilijk te behandelen. Longkankerscreening is het opsporen van longkanker nog voordat er klachten ontstaan. […] Waarom krijgt u deze brief? We zoeken mensen tussen de 60 en 79 jaar oud om mee te doen aan dit proefbevolkingsonderzoek naar longkanker.”

Daarna legt hij uit voor wie het onderzoek bedoeld is: mensen die lange tijd hebben gerookt. „Ook nadat mensen zijn gestopt met roken, blijft het risico op longkanker nog lange tijd hoog. Heeft u bijvoorbeeld 25 jaar lang minstens 1 pakje per dag gerookt? Of misschien 15 jaar minstens 2 pakjes? En als u bent gestopt met roken, bent u dan gestopt na 2005? Dan willen we u vragen om na te denken of u zou willen meedoen aan het onderzoek.”

Zou prof. dr. H.J. de Koning beseffen wat hij met zulke vragen loswoelt bij de argeloze brieflezer? Ik voelde meteen een oud rokershoestje opkomen en werd zo zenuwachtig dat ik een sigaret zou hebben opgestoken als ik die in de buurt had gehad. Hoeveel had ik ook weer precies gerookt en hoe lang was dat geleden? In gesprek met andere ex-verslaafden ben je geneigd er luchtig over te doen. „Ja, stevig gerookt, maar dat zal er nu wel allemaal uitgesleten zijn.”

Na grondig gewetensonderzoek kwam er toch één min of meer geruststellende zekerheid bovendrijven: ik was in ieder geval definitief gestopt vóór 2005, na een periode waarin ik halfslachtig alleen sigaren had gerookt, „maar niet over de longen”, zoals ik er altijd trots aan toevoegde. En daarvoor? Ik was geen echte pakje-per-dag-roker geweest, je hoefde destijds maar één keer W.F. Hermans te horen hoesten om te weten wat je dan te wachten stond.

Pas in de vierde alinea van zijn brief slaat prof. dr. H.J. de Koning een iets geruststellender toon aan. „Heeft u niet of minder gerookt? Dan kunt u niet aan deze studie deelnemen.” Wie op dat moment juichend de brief wil verscheuren, moet nog wel even de aansluitende zinnen lezen: „Dit betekent niet dat u geen longkanker kunt krijgen. Gaat u daarom bij klachten altijd naar uw huisarts.”

In de Volkskrant noemde een andere hoogleraar, Yolanda van der Graaf (klinische epidemiologie UMC Utrecht), het onderzoek van haar collega „een pure screeningslobby van de medische industrie”. Je kunt het geld veel beter investeren in stoppen-met-roken-programma’s, vindt zij.

Die discussie laat ik graag aan de deskundige hoogleraren over. Voorlopig ben ik weer genoeg met ons aller sterfelijkheid geconfronteerd. Temeer omdat ik net hoorde over een eenzame, bejaarde vrouw die dood in haar huis was aangetroffen en wier familie niet bereid was haar begrafenis te verzorgen. Soms is stoppen met leven te verkiezen boven stoppen met roken.