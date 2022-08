Hoe de 18e eeuwse neushoorn Clara verwerkt werd in Franse kapsels

Het verhaal van Clara – de eerste neushoorn die voet aan wal zette in Nederland – begint als dat van een wat plompere Bambi. Het is 1738 en jagers schieten in de Indiase provincie Assam met pijlen een neushoorn dood. De baby van de neushoorn is dan net één maand oud. Het doden van de moeder, die net als haar soortgenoten solitair leefde in hoog gras, werd gezien als een privilege dat alleen was weggelegd voor de elite. De dode neushoorn was een trofee waarvan je de huid en de hoorn kon gebruiken, een babyneushoorn was een geschenk dat je kon weggeven.

Dat laatste overkomt Clara. Ze wordt op de dag dat haar moeder is doodgeschoten gevangen met een net, en daarna cadeau gedaan aan de Groninger Jan Albert Sichterman. Hij is op dat moment de directeur van de VOC en heeft er een landgoed met zijn vrouw en acht kinderen.

De neushoorn, die de naam Clara krijgt, wordt enorm populair in het gezin. De eerste twee jaar verblijft Clara binnen en loopt de kamers in en uit wanneer ze daar zin in heeft. Clara wordt echter groot en dik, en moet daarom weg. „Om verdere schade aan zijn huis te voorkomen, gaf Sichterman het dier weg aan een kapitein van de VOC”, schrijft Irene Verhey in het boek Op reis met Clara. In de catalogus Clara de neushoorn, behorend bij de tentoonstelling die het Rijksmuseum over Clara maakt, vult Gijs van der Ham aan dat de neushoorn vooral onhandelbaar was: ze stootte alles om, kostte veel en was ook nog eens nergens voor inzetbaar, zoals olifanten dat wel waren.

Clara was kortom nutteloos. Althans in India, maar niet in Europa, zo zou al snel blijken; daar werd ze een goudmijn. VOC-kapitein Douwe Jans Mout nam Clara mee en na een tussenstop van enkele weken op Kaap de Goede Hoop, zet Clara uiteindelijk op 22 juli 1741 voet op Nederlandse bodem. Ze wordt een graag geziene gaste en zal de beeldvorming over exotische dieren blijvend beïnvloeden.

Douwe Jans Mout was een handige jongen. Hij zorgde ervoor dat iedereen Clara kon aanschouwen. Hij plaatst advertenties in kranten en hing affiches op met teksten als: „Er komt een neushoorn naar uw stad, een levende rinoceros! Zo’n wonderdier uit verre streken heeft niemand hier ooit eerder gezien. Het is ongekend groot en een enorme veelvraat bovendien”. Behalve het gewicht vermeldde hij op zulke advertenties ook dat neushoorns wel honderd jaar konden worden, dat ze de vijanden van de olifant waren en dat de neushoorn „een van Gods eerste meesterwerken was”. Wie goed betaalde, mocht Clara aanraken.

Dürers neushoorn

Clara’s faam begint in Nederland, maar als ze acht jaar oud is, wordt het tijd voor een eerste tournee door Europa. In Hannover wordt ze in 1746 aangekondigd als „afzichtelijk monster van het vrouwelijke geslacht”. In Berlijn maakt ze op 26 april van dat jaar kennis met Frederik de Grote en zijn hofhouding, en op 5 november treft ze in Wenen de keizerin Maria Theresa en keizer Franz I.

De schok om een neushoorn te zien was bij velen groot. In Neurenberg haalde een bericht de krant waarin stond dat een vrouw die drie maanden nadat ze Clara had gezien nog steeds dusdanig onder de indruk was dat ze een miskraam kreeg. Mout was goed in het positioneren van de neushoorn, zodat er veel afbeeldingen werden gemaakt. Er werden zelfs munten geslagen met Clara’s beeltenis. Waar Europa het lange tijd met een houtsnede van Albrecht Dürer had moeten doen, werd die nu eindelijk iets door de werkelijkheid ingehaald, waardoor de afbeeldingen iets juister werden. Er zijn bijvoorbeeld tekeningen van Petrus Camper uit 1748 waarop Clara heel lief kijkt, en opeens was de neushoorn geen enorm dreigend monster meer.

Voltaire verbaasde zich over de hype rondom neushoorns, waarbij er zelfs klokken werden ontworpen met neushoorns die het uurwerk droegen Pietro Longhi legde Clara vast tijdens het vieren van het carnaval in Venetië Uurwerk met neushoorn en schilderij van Pietro Longhi waarop Clara carnaval viert in Venetië

Beelden Rijksmuseum

Dat de neushoorn daarvoor altijd als een bedreigend dier was afgebeeld, hebben we te danken aan die houtsnede van Dürer. Er waren al eens eerder neushoorns te zien geweest in Europa, en Dürer had zich gebaseerd op verhalen over eentje daarvan. Het ging om Ganda, die in 1515 in Portugal terecht was gekomen. Ganda was in Europa een kort leven beschoren: toen de Portugese koning Emanuel I hem namelijk cadeau deed aan paus Leo X zonk het schip waar de neushoorn in zat. Het beest werd opgezet en kwam zo weliswaar nog als geschenk in het Vaticaan terecht, maar een huisdier kon je het niet meer noemen. Het monsterlijke beest dat Dürer ervan had gemaakt – met een extra hoorn op de rug en een soort schilden alsof hij een gedegenereerde ridder op vier poten was – vormde twee eeuwen lang de Europese visie op de neushoorn.

Daarna volgden nog enkele neushoorns op Europese bodem – de Spaanse vorst Philips II had er eentje waar hij dermate aan gehecht was dat hij het beest zelfs meenam bij een verhuizing. De neushoorn die in Engeland aan wal stapte in 1684 was beroemd op dat eiland, maar bleef voor de rest van Europa onzichtbaar.

Snuifdoos

Terug naar Clara, wier opmars niet te stuiten was en die ook langer dan haar voorgangers bleef leven, ondanks al die tochten door Europa (ze werd vervoerd in wagons waar soms wel twintig paarden aan te pas moesten komen). Mout wilde zijn ‘melkkoe’ verkopen aan Lodewijk XV, omdat dat goed zou staan in diens koninklijke dierentuin. De koning die toch niet bepaald bekend stond om zijn zuinigheid, vond het bedrag dat Mout wilde hebben echter te gortig, waarna Mout en Clara naar Parijs vertrokken. Daar ontstond een ware neushoornrage. Schilders en schrijvers verwerkten Clara in hun werk (zo ook Voltaire die zich verbaasde over de hype), er kwamen klokken waarbij neushoorns het uurwerk droegen, op snuifdozen stond ze afgebeeld op de deksel en er kwam zelfs een modelijn op gang met jurken au Rhinocéros. Ook in haardrachten werd het idee van de neushoorn verwerkt: een hoorn (weliswaar vaak in de vorm van een veer) in het kapsel geplaatst en een lint als staart.

Het afbeelden van Clara sprak was populair. Er kwam zelfs een modelijn op gang met jurken au Rhinocéros

Het afbeelden van het overweldigende dier sprak kortom enorm tot de verbeelding: neushoorns werden geplaatst bij koloniale afbeeldingen (er waren zelfs neushoorns in de Amerika’s) en in het Paradijs (Johann Elias Ridinger beeldde in 1748 twee Clara’s af naast zijn Adam en Eva). Jean-Baptiste Oudry slaagde erin een schilderij met Clara te maken waarbij de textuur van de dikke huid secuur werd weergegeven, en waarop ook goed zichtbaar was hoe immens het beest was, de bovenlip hing iets over de mond en de hoeven toonden drie tenen. Nadat hij het in 1750 had tentoongesteld bij de Koninklijke Academie voor Beeldhouw- en Schilderkunst in Parijs, ging het naar het Louvre waar het schilderij duizenden bezoekers trok. Het werd niet alleen voor een enorm bedrag verkocht aan een hertog uit Mecklenburg, maar verving ook de versie van Dürer. Het beest was eindelijk verlost van de hoorn op de rug.

Pietro Longhi, Neushoorn, 1751 Beeld Rijksmuseum

Clara bleef ondanks haar toenemende roem een tam dier, dat nog mee ging naar Italië. In Rome verloor ze haar hoorn en in Venetië vierde ze het carnaval mee (er waren al eerder berichten geweest dat Clara van bier en wijn hield). De schilder Pietro Longhi maakte schilderijen en op een daarvan eet ze rustig wat hooi te midden van carnavalgangers, dat was een familie die flink had betaald om in haar buurt te mogen komen. Clara is tamelijk klein afgebeeld, de aaibaarheidsfactor lijkt groot. Engeland, Polen, Denemarken (het werd Denemarken nadat Mout en Clara de toegang tot Zweden was ontzegd): het zijn nog allemaal landen die worden aangedaan. Overal was men nieuwsgierig, maar vaak ook werd het beest lelijk gevonden.

Na een reis naar Londen in 1758 wordt alles anders. Mout verkoopt zijn Clara, keert terug naar Nederland, terwijl Clara in Londen achterblijft. Wat er dan met haar gebeurt is niet echt duidelijk, maar twee weken nadat Mout de weidegrond waarop Clara haar eerste jaren had doorgebracht, heeft geveild, sterft ze. Ze wordt niet opgezet – zoals de neushoorn die aan paus Leo X was gegeven – maar dat was ook niet nodig. Er waren genoeg afbeeldingen. Jaren later sterft ook Mout, een dan weinig vermogend man waardoor zijn kinderen van de erfenis afzien omdat die uit louter schulden bestaat.

Raar beest

Clara was de neushoorn die er dankzij kunst (en wetenschap) voor zorgde dat mythevorming rondom het beest werd omgezet in werkelijkheid. Waar de neushoorn eerst nog een dreigend fantasiebeest was op vier poten, zorgden latere kunstenaars ervoor dat dat beeld werd aangepast. Er kwamen in latere decennia steeds meer soortgenoten, de mythe van het rare beest dat ook wel voor een eenhoorn was aangezien, verdween steeds verder naar de achtergrond. Met dank aan Clara, een gewone neushoorn zoals er inmiddels zovelen waren in Europese dierentuinen. Maar Clara raakte steeds meer op de achtergrond.

Zij wordt weer de unieke Clara nu de neushoorn met uitsterven wordt bedreigd. Ook deze keer biedt de kunst uitkomst: deze keer is die er niet om de mythe te ontsluiten, maar geeft ze de dreigende verdwijning een gezicht –met Clara.

Clara de neushoorn is van 30 september 2022 t/m 15 januari 2023 te zien in het Rijksmuseum. Info: rijksmuseum.nl

