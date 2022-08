Het monetaire dilemma: banen opofferen om inflatie te temmen?

De kritiek op de hoofdgast was niet mals, tijdens het symposium van centrale bankiers in Jackson Hole in 1982. Paul Volcker, de toenmalige chef van de Federal Reserve (de Amerikaanse centrale bank) was door de regionale Fed van Kansas City gestrikt als hoofdspreker. Volcker, een fanatiek visser, werd naar Jackson Hole in de Amerikaanse staat Wyoming gelokt met de belofte dat je daar in augustus uitstekend op forel kunt vissen. De tactiek werkte: Volcker kwam. Maar eenmaal in Jackson Hole kreeg hij zo veel kritiek van de daar aanwezige economen dat hij zelf „aan de haak kwam te bungelen”, zo schrijft de Fed van Kansas in een terugblik op de conferentie.

De kritiek op Volcker, onder meer van Nobelprijseconoom James Tobin, luidde in het kort: waar haalde de Fed-voorzitter het lef vandaan om de gierende inflatie van destijds zó hard te lijf te gaan dat hij de Verenigde Staten in een recessie stortte? Volcker had de Fed-rente opgeschroefd tot bijna 20 procent om de inflatie (14,5 procent in de zomer van 1980) te bedwingen. Dat werkte, maar hij veroorzaakte wel twee recessies op rij en de werkloosheid liep op tot bijna 11 procent.

Van vrijdag tot en met zondag komen centrale bankiers en academische economen van over de hele wereld bijeen voor hetzelfde jaarlijkse symposium, dat sinds 1982 plaatsvindt in Jackson Hole. Het is uitgegroeid tot hét internationale discussieforum voor het monetaire beleid.

Dit jaar zal, in een hotel met fenomenaal uitzicht op de bergen, de herinnering aan veertig jaar geleden ongetwijfeld opspelen. De centrale bankiers komen samen in een chaotische wereldeconomie, die hen net als destijds voor grote dilemma’s stelt. Net als begin jaren tachtig is de inflatie nu torenhoog: vorige maand bedroeg die in de VS 8,5 procent op jaarbasis, in de eurozone 8,9 procent. En net als toen is het de vraag of de Fed en andere centrale banken die kunnen temmen zonder de economie zó hard af te remmen dat er vele banen verloren gaan.

Corona en Oekraïne

De huidige inflatie heeft tal van oorzaken. De sterk oplevende vraag van consumenten toen de pandemie vorig jaar ten einde leek, bleek te groot voor de haperende productie van het opstartende bedrijfsleven, dat kampte met verstoorde toeleveringsketens. Daar kwam een groeiende krapte op de arbeidsmarkt bij in vrijwel het gehele Westen. Tegelijk wakkerden goedbedoelde coronaherstelprogramma’s van overheden, vooral in de Verenigde Staten, de vraag van consumenten alleen maar verder aan. Die herstelprogramma’s werden overigens mede gefinancierd door centrale banken: zij kochten massaal de coronaschulden van overheden op.

De opwaartse loon- en prijsdruk die dit allemaal genereerde, had tijdelijk geweest kunnen zijn, en zou dit jaar langzaam kunnen zijn afgenomen. Maar dat zullen we nooit weten: de Russische inval in Oekraïne in februari dreef de energieprijzen huizenhoog op. En de daaruit resulterende inflatie komt nu bovenop de opwaartse prijsdruk die er tóch al was.

De rentestanden op de financiële markten zijn, mede op basis van de oplopende inflatie, verhoogd door centrale banken. Verhoging van de rente is het klassieke middel om inflatie te reduceren. Lenen wordt zo duurder, waardoor de vraag van consumenten en bedrijven naar producten en diensten wordt getemperd. Dat drukt de prijsstijgingen. De gestegen rentes zorgen nu vrijwel overal ter wereld voor een haperende vastgoedmarkt, waar de financiering van huizen, fabrieken en kantoren een stuk lastiger geworden is.

De renteverhogingen die de centrale banken hebben doorgevoerd, zijn onevenredig. In de VS kwam er al 2,5 procentpunt bij, in de eurozone slechts een half procentpunt. Dat verschil heeft er al toe bijgedragen dat de euro is weggezakt onder een koers van 1 op 1 tegen de dollar. Want een munt met een lagere rente is voor beleggers minder aantrekkelijk dan één met een hogere. Een hogere rente betekent meer rendement.

Onzekerheid alom

Hoe het verder gaat, weet niemand. De modellen van centrale banken die de inflatie voorspellen, schoten de afgelopen twee jaar flink tekort: ze schatten de toekomstige inflatie veel te laag in. Amaze Lusompa en Sai A. Sattiraju, twee economen van de regionale Fed van Kansas City die de bijeenkomst in Jackson Hole organiseert, deden onderzoek naar de nauwkeurigheid van de nieuwste ‘dynamische’ modellen met allerlei toeters en bellen. De conclusie: die zijn in tijden van onzekerheid net zo onnauwkeurig als de ouderwetse, ‘statische’ modellen. Isabel Schnabel, directielid van de Europese Centrale Bank en deze week aanwezig in Jackson Hole, gaf laatst toe dat de ECB-inflatiemodellen „niet erg goed zijn geweest” in het voorspellen van de inflatie.

Dat is niet verwonderlijk. Pandemieën, oorlogen en incidenten laten zich lastig voorspellen. Zie het tijdelijk afsluiten van Russisch gas door Gazprom deze week, dat de Europese gasprijs naar een nieuw record joeg – tien maal zo hoog als een jaar geleden. De Amerikaanse bank Citibank baarde deze week opzien door een inflatie te voorspellen voor het Verenigd Koninkrijk van 18,5 procent in 2023 – voor wat dat waard is.

Al die onzekerheid geldt ook voor de economische groei. Dinsdag werden de inkoopmanagersenquêtes (PMI’s) gepubliceerd voor een groot aantal industrielanden. Dit zijn doorgaans betrouwbare indicatoren voor de economie, omdat inkoopmanagers als eerste merken wat er aan de hand is. En de PMI’s waren niet best. In de VS zakte de PMI van 47,7 in juli naar 45 in augustus, met vooral een scherpe val voor de dienstverlening. Elke waarde onder de 50 impliceert economische krimp. Ook in de eurozone staat de PMI, met 49,7, nu onder die grens.

Recessie of inflatie?

Wat er verder gaat gebeuren? Het Internationale Monetaire Fonds (IMF) bracht een maand geleden tussentijdse ramingen uit voor de wereldeconomie. De titel: Gloomy and More Uncertain, ‘somber en onzekerder’. De ‘geavanceerde’ economieën, waaronder de VS en Europa, groeien dit jaar nog met gemiddeld 2,5 procent. Maar dit is een ‘statistisch effect’ van de reuzengroei uit 2021 dat nog steeds doorklinkt. Wie daarvoor corrigeert, moet concluderen dat er van daadwerkelijke groei dit jaar eigenlijk geen sprake meer is. De afgelopen twee kwartalen kromp de Amerikaanse economie zelfs al licht, wat een ‘technische recessie’ wordt genoemd.

En dan de bijsluiter vol risico’s die het IMF levert en die in de prognoses nog niet eens zijn ingecalculeerd: een volledige stop van gas uit Rusland, een hardnekkig hogere inflatie, een schuldencrisis in niet-westerse landen, meer lockdowns en een vastgoedcrisis in China, geopolitieke fragmentatie met nadelige gevolgen voor handel en samenwerking. Als die risico’s óók nog bewaarheid worden, dan kunnen 2022 en 2023 worden bijgeschreven bij de slechtste jaren voor de wereldeconomie sinds 1970.

Dus ga er maar aan staan, daar in Jackson Hole. Wat moeten centrale banken nu doen? Beleggers zijn vooral gespitst op de toespraak van Jerome Powell, de huidige voorzitter van de Fed, die vrijdag als eerste spreekt. Vorige maand zinspeelde hij op verdere renteverhogingen om het Fed-inflatiedoel van 2 procent te halen.

De vraag is evenwel gerechtvaardigd hoeveel van de inflatie de centrale banken anno 2022 kunnen wegnemen met renteverhogingen. Twee hoofdoorzaken van de huidige inflatie – de tekorten na de pandemie en de oorlog in Oekraïne – kan het monetair beleid „niet oplossen”, schreven economen van het IMF onlangs. Wél kunnen centrale bankiers de vraag van consumenten terugdringen, aldus het IMF – met renteverhogingen.

Wie dit laatste doet, legt consumenten en bedrijven actief aan banden. Minder consumptie – dat betekent minder inkomsten voor bedrijven, minder economische activiteit en dus minder banen. Het was de bewuste keuze van Paul Volcker veertig jaar geleden. Hij bestreed met succes de piekende inflatie, door een recessie in te leiden en door hogere werkloosheid op de koop toe te nemen.

Ook Powell zou in Jackson Hole duidelijk kleur moeten bekennen, zei Larry Summers, Harvard-econoom en oud-minister van Financiën, laatst op de financiële zender Bloomberg TV. Inflatiebestrijding moet vóór al het andere gaan. „Mijn grootste angst is dat de Fed blijft suggereren dat zij alles tegelijk kan bereiken: lage inflatie, lage werkloosheid en een gezonde economie.” Het huidige Fed-beleid remt de economie nog onvoldoende af en zou dit volgens Summers meer moeten doen.

Publieke opinie

Centrale bankiers lijken als de dood dat zíj door het publiek worden gezien als degenen die recessies veroorzaken (of versterken) en werkloosheid opjagen. Juist de afgelopen jaren hebben bestuurders van de Fed, en ook van de ECB, gehamerd op de noodzaak om de economische groei op peil te houden en om de werkloosheid laag te houden. Tijdens de Jackson Hole-conferentie van vorig jaar bijvoorbeeld wees Powell op de hoge werkloosheid onder latino’s en Afro-Amerikanen, als argument tegen te snelle renteverhogingen. De ECB wees tot voor kort nog op het fragiele herstel van de economie in de eurozone, met name in Zuid-Europa.

Centrale banken, schrijft het IMF, dachten tot enkele maanden geleden nog dat ze het monetair beleid „geleidelijk” konden aanpassen om de inflatie in toom te houden. Maar nu bestaat er volgens het fonds een „substantieel risico” dat de inflatie zich „ingraaft”. In dat geval zullen centrale banken „resoluter” moeten zijn en de economie „agressiever” moeten afremmen. En dan zal ook de werkloosheid „aanzienlijk moeten oplopen”.

Voor de reputatie van centrale banken is dat riskant. Nu is de publieke steun voor inflatiebestrijding nog sterk, maar als de economische en werkgelegenheidskosten oplopen, zal die steun worden „ondermijnd”, schrijft het IMF. Toch moeten de monetaire autoriteiten niet dralen met ingrijpen, vindt het fonds. De lessen uit het verleden moeten niet vergeten worden. In de jaren zestig en zeventig was de aanpassing van het beleid aan de oplopende inflatie „te traag” – waardoor daarna de ingreep van Paul Volcker des te pijnlijker moest zijn.