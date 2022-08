Hardlopen tegen het schreeuwen in de nacht

Polina en Maryna Borejko lopen berustend hun flatgebouw weer binnen. Zojuist klonk het luchtalarm huilend door de Zuid-Oekraïense stad Kryvy Rih. Moeder en dochter stonden net buiten, in hun gele trainingsshirts, sportleggings en sportschoenen. Klaar om te gaan rennen. Maar nu hebben ze hun hardloopochtend moeten uitstellen. Polina (59) en haar dochter Maryna (31) nemen geen enkel risico. Naast hun hardloopparcours ligt een schoolgebouw. Scholen blijken een gewild object van de Russische krijgsmacht.

Hun hardloopochtend – zes dagen per week, op zondag gaan ze naar de kerk – vormt het begin van een dag waarin ze proberen een normaal leven te leiden, terwijl de oorlog Oekraïne in zijn greep houdt. Polina en Maryna lopen geen constant gevaar. Kryvy Rih ligt vijftig kilometer van het front, buiten het bereik van de Russische artillerie. „De stad is relatief veilig”, zegt Maryna, wachtend in de keuken. „Sinds we hier wonen zijn er een of twee raketaanvallen geweest.”

Als het luchtalarm afgaat, schuilen ze soms in de gang. In huis is dat de veiligste plek om te verblijven, net als de badkamer. De vuistregel is dat je thuis achter minimaal twee muren moet zitten, de buitenmuur en een binnenmuur.

Na een half uur klinkt opnieuw het luchtalarm door de stad, het sein veilig. Direct gaan Polina en Maryna naar buiten, ze lopen langs twee oudere vrouwen die hen elke dag succes wensen. Vijf minuten later staan ze aan de start van hun parcours, een wandelpad langs een voetbalveld van zand en stenen, het schoolgebouw en fitnesstoestellen. Polina zet haar Strava-app aan. De snellere Maryna wacht niet op haar en begint meteen. Al snel loopt ze een half rondje voor, halverwege haalt ze haar moeder in.

Niet naar psycholoog

Dat ging bij de eerste keer hardlopen anders. Toen bleven ze bij elkaar. Die eerste keer was op 22 maart, nadat Polina twee dagen eerder was aangekomen in Kryvy Rih na haar vlucht op 2 maart uit het belegerde Marioepol, de stad waar niets van overbleef en die al maanden in Russische handen is. Polina ontvluchtte Charkov, vanwege de Russische bombardementen die de stad nog dagelijks moet verduren. Ze gingen samenwonen in een flat van een voormalig studiegenoot van Maryna. De eerste nacht schrok Maryna wakker.

Haar moeder gilde het uit. Ze had niks in de gaten en sliep door. De volgende dag kon ze zich niets van haar geschreeuw herinneren. Maryna legde een verband met de gebeurtenissen in Marioepol. Haar moeder zag het nut er niet van in om naar de psycholoog te gaan. Ze dacht dat er niks aan de hand was. Maryna wilde haar niet pushen. „Omdat we elkaar lange tijd niet hadden gezien, wilde ze bij mij zijn.” Dus besloot Maryna – zelf sportief aangelegd – om te gaan hardlopen met haar moeder.

Het bleek het medicijn om Polina’s hoofd leeg te maken. „Hardlopen verlost mij van zware gedachten. Ik voel me geweldig.” Schreeuwen in de nacht doet ze niet meer.

Na het hardlopen deze ochtend is het tijd voor rekken, strekken, buikspieroefeningen en planken. IJverig luistert Polina naar haar dochter voor advies. „Ze is mijn persoonlijke trainer.” Ze verloor tien kilo sinds ze begon met hardlopen. Hardloopfoto’s zet ze op haar Instagramaccount boreiko_polina. Zo houdt ze contact met gevluchte vriendinnen. Door middel van berichten ondersteunen ze elkaar.

Bezweet lopen ze na drie kwartier terug en nemen als toetje in plaats van de lift de trap naar hun woning op tien hoog. In haar kamer staat Polina’s bed klem tussen dozen, kasten en de muur. Daarnaast een tas met documenten en wat kleren voor als ze onverwachts moet vluchten. Na het douchen en omkleden begint ze aan haar vrijwilligerswerk. Aan een bureau bindt ze groene touwtjes aan elkaar die soldaten als camouflagecapuchon over hun hoofd kunnen doen.

Boeken omgedraaid

Maryna werkt op haar slaapbank met haar laptop op schoot. Ze doet de marketing bij een bedrijf, waarvoor ze 7.000 grivna (192 euro) per maand ontvangt. In een kast heeft ze de boeken van Russische schrijvers omgedraaid, zodat ze titel en schrijver niet ziet.

De twee leven van Maryna’s inkomen, spaargeld en 4.000 grivna die ze elke maand ontvangen van de zoon/broer die in het leger zit. Als ontheemden krijgen ze van de Oekraïense overheid per persoon maandelijks 2.000 grivna en kunnen ze in Kryvy Rih gratis gebruikmaken van het openbaar vervoer. In de keuken staat de voorraadkast vol met boekweit, spaghetti en ingeblikt vlees uit hulppakketten van de Oekraïense overheid. In de eerste drie maanden kregen beiden 2.200 grivna van de Verenigde Naties.

Moeder en dochter proberen zo veel mogelijk te bezuinigen op hun uitgaven. „Je weet nooit of we opeens extra geld nodig hebben”, legt Polina uit. Dus gaan ze niet naar het café of restaurant. Ze kopen geen vis, wijn, rund- en varkensvlees of ijs meer. Kleren krijgen ze van buren of anderen. Polina draagt die van haar dochter. Toen ze in Kryvy Rih aankwam, had ze alleen winterkleren bij zich. De flat is gratis, maar ze betalen wel voor gas, water en elektriciteit. Als Polina rond het middaguur naar de markt gaat, vraagt ze bij elke kraam naar de prijzen. In juni was de inflatie gestegen naar 21,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Toen de oorlog begon, betaalde Polina 13 grivna voor een brood, nu 15,50 grivna. Maryna kiest bij het kopen van douchegel, shampoo en gezichtscrème voor een goedkoper merk.

De twee vrouwen beseffen dat niets meer normaal verloopt in hun leven en benadrukken dat ze positief moeten blijven. Zeker omdat niemand weet hoe lang de oorlog duurt. „Er zijn mensen die het slechter hebben.”

Een week later appt Maryna dat ze teruggaat naar Charkov om wat zaken te regelen. Haar moeder blijft bezorgd achter in Kryvy Rih. Ze vreest dat een Russische raket haar dochter doodt. Polina blijft hardlopen, schrijft Maryna. Ze houdt haar moeders prestaties in de gaten via Strava. „Ze mag niet achterop raken.”

Zelf loopt ze in Charkov drie tot vier keer per week hard, schrijft ze. „Je voelt je hier niet altijd veilig om de straat op te gaan.”

