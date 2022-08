‘Wat Halsema heeft gedaan is cruciaal voor de bestrijding van antisemitische spreekkoren’

‘De maat is nu dan ook vol’, concludeert de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema in een lange brief aan PSV-directeur Marcel Brands. Ze heeft dan al bijna twee kantjes gebruikt voor het opsommen van misdragingen van supporters van de Eindhovense club, tijdens wedstrijden tegen Ajax, in de afgelopen vijf jaar. Vernielingen, het gooien van voorwerpen, doodsverwensingen, maar vooral: „massale” antisemitische spreekkoren, zoals in het duel om de Johan Cruijff Schaal op 30 juli.

Expliciet vermeldt Halsema in de brief, die maandag door de gemeente Amsterdam met de pers werd gedeeld, wat tijdens die wedstrijd te horen was. „Het scanderen van leuzen als ‘Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas’, ‘Alle Joden moeten dood’, ‘Samen verbranden zij Joden, want Joden branden het best’, ‘Schop, schop, schop ze neer, schop die Joden neer’ en ‘Steven Bergwijn [speler van Ajax en ex-PSV] vieze vuile kankerjood ga maar lekker dood’ is volstrekt onacceptabel en in een aantal gevallen zelfs strafbaar.”

„Ondanks veelvuldig waarschuwen”, vervolgt ze, is er „geen verbetering in het gedrag van uw achterban”. Daarom besloot de zogeheten driehoek van burgemeester, politie en Openbaar Ministerie dat PSV-supporters niet welkom zijn in de Johan Cruijff Arena, als Ajax op 6 november tegen PSV speelt. Daarna wordt afgewogen of „stapsgewijs” weer supporters worden toegestaan – op welke manier is nog onduidelijk.

De beslissing van de Amsterdamse driehoek is opvallend: antisemitisme was niet eerder de belangrijkste reden om een supportersgroep te weigeren. Op zich voetbalt Ajax geregeld zonder uit-publiek, zo wordt de klassieker tussen Ajax en Feyenoord al sinds 2009 met een leeg uitvak gespeeld, maar dit soort beslissingen werd gemaakt „op basis van ordeverstoringen”, zegt een woordvoerder van de gemeente Amsterdam. „Spreekkoren maakten daar soms deel van uit, maar waren niet de hoofdreden.”

Duidelijke regels

„Ik vind het een moedig en prijzenswaardig besluit van Halsema”, zegt Eddo Verdoner, Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding. Hij was „blij verrast” dat de Amsterdamse burgemeester het onderwerp zo specifiek benoemde.

Antisemitische leuzen, als reactie op de geuzennaam ‘Superjoden’ die Ajax-supporters al decennia gebruiken, zijn een hardnekkig verschijnsel in het voetbal. „Er wordt vaak geroepen dat het gedogen van antisemitische spreekkoren moet stoppen. Maar nu zegt de burgemeester: tot hier en niet verder.”

Ook Willem Wagenaar, sociaal-wetenschappelijk onderzoeker bij de Anne Frank Stichting, is positief: „Wat Halsema heeft gedaan is cruciaal voor de bestrijding van antisemitische spreekkoren. Ze stelt daarmee duidelijke regels: er mag een heleboel, maar dit tolereren we niet. En als je het tóch doet heeft het consequenties.”

Dat is zeker nodig, zegt ook Karin Blankenstein, voorzitter van de John Blankenstein Foundation, die ‘de sociale acceptatie’ van homo’s en lesbiennes in de top- en breedtesport wil bevorderen en samen met onder meer de KNVB meedenkt over spreekkorenbeleid. „Bij racisme wordt tegenwoordig vaak wel ingegrepen, bij antisemitische en homofobe spreekkoren niet. Dat moet veranderen.” Halsema noemde het in haar brief ook „onacceptabel” dat Ajax-supporters tijdens de Johan Cruijff Schaal ‘alle boeren zijn homo’s’ zongen.

Breed gedragen besef

PSV zegt de beslissing van de Amsterdamse driehoek „te accepteren”, aldus woordvoerder Thijs Slegers. „Beledigende en kwetsende spreekkoren horen in geen enkel stadion thuis.” Maar, vervolgt hij: „Het is jammer dat de goeden onder de kwaden lijden.” Dat PSV geen „verantwoordelijkheid” neemt, zoals Halsema suggereert in haar brief, vindt hij onterecht. „We kunnen van alles proberen, maar dat wil nog niet zeggen dat supporters naar ons luisteren. Dat geldt ook voor het afsteken van vuurwerk bijvoorbeeld.”

Op het moment loopt bij onder meer PSV een KNVB-pilot waardoor in de toekomst mogelijk getraceerd kan worden wie bepaalde liederen zingt, zegt Slegers. Daarnaast is de club „structureel in overleg” met supportersgroepen „van de harde kern tot de businessclub”. „Niemand van hen zegt: zo’n spreekkoor is volledig terecht. Ze zeggen allemaal dat het niet hoort. Maar toch ontstaan dit soort spreekkoren, en niet alleen bij ons trouwens. We hopen echt dat nu een breed gedragen besef indaalt: hiermee benadeel je je eigen ploeg.”

De voorzitter van de (onafhankelijke) supportersvereniging van PSV, Rob Bogaarts, liet eerder weten niet achter het besluit van Halsema te staan. Er wordt gemeten met twee maten, schreef hij maandag. „Hetgeen door Ajax-fans gezongen wordt in Eindhoven, is vergelijkbaar materiaal: kwetsend.” Daarnaast stelde hij: „laten we rivaliteit niet verwarren met haat”, hoewel hij ook oordeelde dat bepaalde spreekkoren „onbehoorlijk en zelfs schandalig” zijn.

Voor gedragsverandering bij supporters is een repressieve maatregel niet genoeg, zegt Wagenaar van de Anne Frank Stichting. „Daarvoor is educatie nodig.” In samenwerking met Feyenoord en FC Utrecht ontwikkelde de Anne Frank Stichting bijvoorbeeld een workshop voor supporters die zich antisemitisch uitlieten. Die gaan bij oorlogsmonumenten in gesprek met joodse supporters van hun eigen club.

Wagenaar: „Zo wordt duidelijk: wat wordt beoogd met antisemitische spreekkoren – supporters van de tegenpartij treffen – schiet z’n doel voorbij. Velen interesseert het geen reet wat jullie roepen of zingen, maar het zorgt er wél voor dat wij, de joodse supporters van dezelfde club, niet meer naar het stadion komen. Als je zingt dat ‘alle joden aan het gas moeten’ zie ik mijn grootvader weer de gaskamer inlopen, kijk, die staat hier op een namenlijst.”

De workshops zijn effectief, volgens Wagenaar. „Ons probleem is alleen dat het om véél supporters gaat en om een lang traject. Daar moeten we nog oplossingen voor bedenken.”