„Hoe beoordeelt u deze sanitaire voorziening?”, vraagt een bordje met daaronder drie knoppen: rood (slecht), geel (redelijk) en groen (goed). De lange rij geeft me alle tijd om de schoonmaakster te observeren. Zodra een urinoir vrijkomt neemt ze de zijschermen af, dan de vloer onder de bak en vervolgens de rand van de bak. Na elke drie poetsbeurten gooit ze de gebruikte doekjes in de prullenbak naast de wastafels. Vervolgens slaat ze geroutineerd drie keer op de groene knop. Dan begint de hele cyclus opnieuw.

