Geen NS-treinverkeer in Noord-Nederland op eerste van vijf stakingsdagen

In Noord-Nederland rijden woensdag nauwelijks treinen door een 24-uursstaking van het NS-personeel. De eerste van in totaal vijf NS-stakingsdagen begon om vier uur ‘s ochtends. Naar verwachting rijden de hele dag geen NS-treinen in Friesland, Groningen, Drenthe en delen van Overijssel en Flevoland.

De NS kan geen bussen inzetten, en roept mensen daarom op om ander vervoer te gebruiken of een reis uit te stellen. Vanuit Leeuwarden en Groningen rijden woensdag wel treinen van Arriva en ook de Keolis-trein tussen Zwolle en Kampen en Zwolle en Enschede rijdt. Het treinverkeer in de rest van Nederland heeft volgens NS geen last van de staking. Treinen die normaal het noorden van het land in zouden gaan, keren nu op de stations Almere Oostvaarders, ’t Harde en Olst. Een NS-woordvoerder laat weten dat er in de rest van het land geen treinhinder is vanwege de stakingen in Noord-Nederland, maar sluit niet uit dat „her en der” een trein uitvalt.

NS-personeel staakt komende vrijdag in West-Nederland. Volgende week maandag, dinsdag en woensdag is het naar verwachting de beurt aan respectievelijk Noordwest-Nederland (onder andere standplaatsen Amsterdam, Haarlem en Schiphol), Midden-Nederland (Utrecht, Gouda, Amersfoort) en Oost- en Zuid-Nederland (Arnhem, Breda, Enschede, Maastricht en Vlissingen). Volgens de NS-woordvoerder is het nog onduidelijk of in die regio’s wel bussen ingezet kunnen worden.

De NS-werknemers staken omdat de cao-onderhandelingen zijn stukgelopen. Vrijdag wees de NS een ultimatum van de vakbonden FNV, CNV en VVMC af. Die eisen onder meer een eenmalige uitkering van 600 euro bruto en een permanente maandelijkse loonsverhoging van 100 euro bruto.