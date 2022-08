Ex-vrouw en medeplichtige Marc Dutroux komt vrijdag vrij zonder voorwaarden

Michelle Martin, de ex-vrouw van Marc Dutroux, komt aanstaande vrijdag vrij zonder voorwaarden. Dat heeft de Belgische Justitie gemeld aan de nabestaanden van de slachtoffers van Dutroux, blijkt uit een dinsdagavond gepubliceerd Facebookbericht van Paul Marchal, vader van een van de slachtoffers. Martin, die in 2004 dertig jaar cel kreeg, werd in 2012 vervroegd vrijgelaten onder voorwaarden. Die voorwaarden vallen nu tien jaar later weg.

De 62-jarige Martin werd in 2004 veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig jaar, wegens medeplichtigheid bij onder meer de ontvoering, gijzeling en verkrachting van zes meisjes, en de moord op vier van de zes meisjes. Martin wist van de gruweldaden van haar man, maar deed er niets tegen. Dertig jaar cel was de maximumstraf die ze kon krijgen. Martin zat sinds 1996 in de gevangenis, omdat ze toen al werd beschuldigd van betrokkenheid bij de daden van Dutroux, die in 2004 levenslang kreeg.

Martin kwam in 2012 na herhaaldelijke verzoeken vrij onder voorwaarden. Ze kreeg verplichte psychologische begeleiding bij een therapeut, mocht geen verklaringen afleggen in de media en geen contact zoeken met de slachtoffers of hun naasten. Daarnaast mocht ze niet zonder toestemming op vakantie of verhuizen.

De vader van slachtoffer An Marchal reageert in zijn Facebookbericht aangeslagen op de vervallen voorwaarden: „Het blijft moeilijk… zeker op een dag als vandaag. Zovele jaren geleden werd An op 23 augustus uit ons leven gerukt. Het wordt allemaal zoveel moeilijker als je net nu een gerechtsbrief krijgt met de zakelijke melding dat de voorwaarden gekoppeld aan de voorlopige vrijheid van Martin worden geschrapt.”