Docu toont dat Bill Cosby vrij openlijk was over zijn jarenlange misbruik

Hoe kon het in vredesnaam gebeuren? Waarom hebben Amerikanen jarenlang geweigerd te aanvaarden dat Bill Cosby, ooit de best betaalde acteur en komiek van het land, een wreed seksueel roofdier bleek te zijn? Vanaf begin jaren zestig kon de nu 85-jarige man straffeloos vrouwen verkrachten. Na het stiekem via drankjes toedienen van bedwelmende, lustopwekkende middelen dwong Cosby vrouwen tot orale seks en verkrachtte ze daarna.

In de vierdelige documentaire We need to talk about Cosby – deze week van maandag tot en met donderdag bij de VPRO te zien – probeert zijn jongere, eveneens zwarte collega Walter Kamau Belle (49) het wegkijken te verklaren. Hij interviewt een groot aantal, voornamelijk zwarte landgenoten over de teloorgang van de toffe vader Cliff Huxtable uit The Cosby Show. De sitcom over de voorbeeldige zwarte familie uit de New-Yorkse wijk Brooklyn, van arts Huxtable, zijn echtgenote en advocate Clair en hun vijf kinderen, trok van 1984 tot 1992 elke donderdagavond tientallen miljoenen kijkers. Het was een van de populairste tv-programma’s ooit. „Ik ben een kind van Bill Cosby” zegt Kamau in de eerste aflevering. Voor hem was Cosby een held en belangrijke inspiratiebron.

Lees ook: Bill Cosby vrijgelaten, veroordeling seksueel misbruik geschrapt

Het meest eigenaardige aan de escapades van Cosby is dat hij nooit bijzonder geheimzinnig deed over zijn versierstrategie. De komiek sprak publiekelijk over zijn seksuele escapades die in de jaren zestig begonnen. Het was de tijd waarin een bedreven rokkenjager nog kon rekenen op een schouderklopje in plaats van een terechtwijzing. Bezoekjes aan de Playboy Club, die zijn vriend Hugh Hefner in die jaren in veel Amerikaanse steden opende, golden als stoer.

Op langspeelplaten met conferences en zelfs op televisie bij Larry King op CNN in 1991 deed Cosby uit de doeken hoe hij met „een speldenknopje” van het afrodisiacum Spaanse vlieg vrouwen tot willige werktuigen maakte en ze zo kon dwingen om zijn seksuele driften te bevredigen. King zat er lachend naar te luisteren. De veroordeling van America’s Dad tot celstraf wegens seksueel misbruik zou pas in 2018 een feit zijn. Drie jaar later kwam Cosby al weer op vrije voeten omdat het gerechtshof in hoger beroep oordeelde dat er vormfouten waren gemaakt bij de berechting.

Triktrak

Een zestigtal vrouwen hebben Cosby in de loop der jaren beschuldigd van allerlei vormen van seksueel misbruik die zich over een periode van ruim veertig jaar zouden hebben voorgedaan. Afgaande op de gedetailleerde verklaringen over de bijzonder geroutineerde wijze waarop Cosby te werk ging, moeten er veel meer slachtoffers zijn. Zestig lijkt meer het gemiddelde van vrouwen dat jaarlijks door hem moet zijn aangerand.

Cosby deelde voortdurend vrijkaartjes uit aan jonge vrouwen. Hij ontving ze voor en na de show in de kleedkamer. Of ze met hem een potje Triktrak (backgammon) wilden spelen, vroeg hij. Hij trakteerde de vrouwen vervolgens op drank en pillen Quaaludes (slaaptabletten) die de slachtoffers slikten. Het was voor vrouwen simpelweg ondenkbaar dat Cosby kwade bedoelingen kon hebben. Een paar uur later werden de vrouwen, met een urenlang gat in hun geheugen, weer wakker.

Veel slachtoffers vertellen in de documentaire zich bij Cosby te hebben verontschuldigd voor hun gedrag. Zij waren bewusteloos geraakt. Niet echt gezellig. „Ik dacht dat ik iets fout had gedaan en daarom werd genaaid. In meerdere opzichten”, vertelt een van de slachtoffers. Ze was ’s nachts naakt wakker geworden in een hotelkamer naast de eveneens naakte Cosby. De man doet haar even later uitgeleide en brengt de vrouw terug naar haar auto.

„Mondje dicht he”, zegt Cosby en tikt met zijn wijsvinger tegen zijn lippen.

„Ik zal niet naar de media stappen”, belooft zijn slachtoffer schuldbewust aan het einde van deel twee. We zijn pas in 1984.