‘Wereldwijde primeur’: de ‘ontslagsoftware’ geeft aan of een patiënt van de ic kan

Liesbeth Vorstemans-Van Empelen (82) kijkt door haar bril omhoog naar haar arts. Ze zit op een stoel naast haar bed. Op een tafeltje staat een leeg bord, ze heeft net ontbeten. Achter haar staat de beademingsmachine waar ze tot voor kort nog via ademde. Vier dagen geleden werd ze de intensive care binnengereden. Ze weet het niet meer. Ze was in coma.

„U ziet er een heel stuk beter uit”, zegt Patrick Thoral, arts op de intensive care van het Amsterdam UMC. „De kans is niet nul dat het weer misgaat. Laten we hopen dat u niet lang meer in het ziekenhuis hoeft te blijven. Heeft u er zelf vertrouwen in, dat u naar de gewone afdeling gaat?”

„Ja hoor”, zegt ze.

„Schroom niet om als u iets voelt dat u niet kent, toch weer de dokter te waarschuwen.”

Het gesprek is een schijnbaar normaal ziekenhuistafereel, maar toch speelt hier iets bijzonders. Bij de beslissing dat het veilig is om Vorstemans-Van Empelen naar een andere verpleegafdeling te sturen, heeft Thoral advies gekregen van kunstmatige intelligentie, kortweg AI. Het Amsterdam UMC maakt donderdag bekend dat het een nieuw AI-programma gebruikt. Bijnaam: ‘ontslagsoftware’. Het geeft IC-patiënten een score: als artsen iemand wegsturen, hoe groot is de kans dan dat hij of zij terugkomt (dus weer ernstig ziek wordt)?

Het systeem kijkt naar honderden parameters, zoals de ontwikkeling van de hartslag en het zuurstofgehalte. Een andere belangrijke factor zijn notities van verpleegkundigen in het elektronisch dossier, bijvoorbeeld over hoe bewust iemand is van de omgeving. De patiënt wordt vergeleken met zo’n 25.000 mensen die eerder op de IC lagen. De software geeft ook een korte uitleg over hoe het advies tot stand komt. Volgens de artsen, die het systeem ontwikkelden met techbedrijf Pacmed, is het een „wereldwijde primeur”.

Dag op IC kost duizenden euro’s

De besluiten nemen artsen elke ochtend vroeg, in een vergaderruimte. Welke patiënt gaat de intensive care verlaten (wordt ‘ontslagen’)? Patiënten te vroeg laten gaan, is risicovol: als de patiënt toch terug moet naar de IC, is de kans op overlijden groter. Maar mensen kunnen ook niet te lang blijven. Een behandeldag op de IC kost tussen de twee- en drieduizend euro.

Ochtendoverleg over de IC-patiënten.

Op een groot scherm wordt informatie over de patiënt geprojecteerd. Vóór het advies van het computerprogramma wordt getoond, noemen de artsen zelf een percentage. Hoe groot is bijvoorbeeld de kans dat mevrouw Vorstemans-Van Empelen terugkomt op de IC als ze haar nu wegsturen?

„15 procent”, denkt Thoral. „Dat is hoger dan je liever hebt wellicht, maar ook niet extreem hoog.”

Een collega klikt een paar keer met de muis. Dan verschijnt het computeradvies. 15,5 procent. „Bijna gelijk!”, roept iemand.

„Haar score gaan we niet veel beter krijgen”, zegt Thoral, „vanwege haar leeftijd en medische voorgeschiedenis.” Ze mag naar de longafdeling.

De volgende patiënt is een vijftiger, die herstelt van een hersenbloeding en een gevaarlijk stolsel heeft. Kan hij vertrekken?

„Nee”, zeggen verschillende mensen.

„De kans dat hij dan terugkomt is denk ik 30, 35, 40 procent”, zegt Thoral. „Eigenlijk vooral omdat hij meer problemen heeft dan een andere afdeling kan hebben. De zorgzwaarte is te hoog.”

Op beeld verschijnt het percentage van de software: 7,5 procent.

„Er is een enórme discrepantie tussen jouw voorspelling en die van de software”, zegt Paul Elbers, ook intensivist (gespecialiseerde ic-arts). „Zou de computer ook gelijk kunnen hebben, en jij niet?”

„In dit geval twijfel ik daaraan”, zegt Thoral. „We gebruiken hier een medicament dat niet bedoeld is voor afdelingen waar geen hartbewaking is. We moeten ons realiseren dat het model niet getraind is voor dit soort patiënten. Ik weet natuurlijk zelf hoe het ontwikkeld is.”

Gegevens van vijf ziekenhuizen

Dat is de beperking van het systeem, zegt Thoral later op zijn kamer. „Niet alle patiënten worden erin gevangen. Zeker zeldzame patiënten waarvan het systeem minder heeft kunnen leren. Als nog meer ziekenhuizen in Nederland gegevens aanleveren, zouden we de software kunnen verbeteren.” Nu werkt het programma met de gegevens van vijf ziekenhuizen.

Thoral en Elbers kwamen in 2017 op het idee meer te doen met de duizenden gegevens die van patiënten worden verzameld op de intensive care. Konden ze daarmee een AI-programma ontwikkelen dat ze zou adviseren? „We liepen er steeds tegen aan dat we te weinig bedden hadden”, zegt Thoral. „Sinds corona kent heel Nederland dat probleem, maar dat speelde daarvoor ook al.”

De artsen werkten samen met het bedrijf Pacmed, dat verschillende AI-programma’s ontwikkelde voor de zorgsector. Het goedkeuringstraject om het te mogen gebruiken (binnen en buiten het ziekenhuis) duurde jaren. „Veel mensen hadden koudwatervrees”, zegt Thoral, „Als je AI zegt, denken ze aan zelfrijdende auto’s die alles overnemen.”

Is het niet een risico dat artsen te veel op de software gaan leunen, dat ze niet meer genoeg zelf nadenken?

„Het is heel nadrukkelijk nog steeds zo”, zegt Thoral, „dat de dokter de eindverantwoordelijkheid draagt.”

Daarom is afgesproken dat artsen eerst zelf een percentage noemen, voor ze het computeradvies te zien krijgen. „Dan heeft de software alleen nog de mogelijkheid om bij te sturen”, zegt Thoral.

De software schat in hoe groot de kans op terugkeer op de IC is.

Een beslissing iemand van de IC te ontslaan, zegt de arts, ging altijd al in samenspraak. „Ik luister naar advies van collega-artsen, van verpleegkundigen, en nu ook van dit software-systeem. Het is een extra check of ik iets over het hoofd zie: wij dokters hebben de getallen op de IC niet allemáál in ons hoofd.”

Ook in de toekomst zal het softwareprogramma niet zelf de beslissingen nemen, verwacht Thoral. „Zelfs binnen de geneeskunde zijn er nog steeds dingen die we niet in de computer zetten. Ik kijk ook naar de kleur van het gelaat, hoe iemand erbij zit. Subjectieve dingen leggen we niet genoeg vast om het model helemaal zelfstandig te maken.”

De beslissing wanneer iemand van de IC kan, moet op het juiste moment vallen. Dat wil zeggen: vooral niet te vroeg. Twee dagen eerder hadden sommige artsen het idee dat Vorstemans-Van Empelen veilig naar de longafdeling kon. Zowel Thoral als het computerprogramma gaven een negatief advies. „Ze ademde nog wat snel en het koolzuurgehalte in haar bloed was hoger dan je zou hopen in deze fase”, zegt Thoral. „Toen heb ik besloten: nee, het lijkt me niet verstandig. Een paar uur later ging het mis en hebben we haar weer aangesloten aan de beademingsmachine.”

Nu is Vorstemans-Van Empelen blij dat ze weg kan. „Op de gewone afdeling hoor je weer bij het volk.”

„Hier zit je toch een beetje geïsoleerd”, zegt Thoral, „tussen alle grote machines.”

„Ja, dit is echt isolatie. Maar godzijdank kan je hier ook televisiekijken.”

Artsen hebben besloten de patiënten niet te vertellen over de ontslagsoftware. „Ik denk op zichzelf dat de meeste patiënten het wel zouden begrijpen”, zegt Thoral, „maar een groot deel van onze patiënten zal het niet goed kunnen overzien. Veel zijn in de war of nog niet eens bij bewustzijn als ze de afdeling verlaten.”

Vorstemans-Van Empelen krijgt het wel te horen, wanneer Thoral aan haar vraagt of de verslaggever welkom is op haar ziekenhuiskamer. Wat vindt ze ervan dat er een computerprogramma advies heeft gegeven over of zij naar de andere afdeling kan?

„Ik vind het heel goed. Waarom niet?”

Ze werkte jaren, al sinds 1958, zelf in het ziekenhuis, als verpleegkundige. Toen was er geen ontslagsoftware, geen hartlongmachines, überhaupt nauwelijks technologie in het ziekenhuis.

„Er kan zoveel mee gedaan worden, waarom niet?”