Een man wordt behandeld bij de heropende noodpost van het Rode Kruis. Het humanitair servicecentrum van het Rode Kruis in Ter Apel is woensdagmiddag later opengegaan dan normaal. Het Rode Kruis wilde eerst onderzoeken of er meer medewerkers nodig zijn om hun werkzaamheden veilig te kunnen doen.

Foto Kees van de Veen