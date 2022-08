Arnon Grunberg over ‘Carmen’: De behoefte aan de duivelse Carmen zit in ons allemaal

‘We kunnen ons de vraag stellen of Mérimée Carmen niet schreef omdat hij gewoon een excuus zocht om over zigeuners te kunnen schrijven”, noteert de Franse illustrator Benjamin Lacombe (40) in een voorwoord bij een recente heruitgave van Carmen die verluchtigd is met zijn tekeningen.

Het woord ‘zigeuner’ is terecht in onbruik geraakt, maar wie over Carmen schrijft kan er niet omheen. Zij is dé ander, om te beginnen omdat ze vrouw is, maar vooral omdat ze tot een volk behoort dat een ‘zwervend bestaan’ leidt, zoals Prosper Mérimée (1803-1870) dat in het vierde en laatste hoofdstuk van zijn novelle Carmen noemt. (Merkwaardig genoeg noemt de Nederlandse uitgever van de editie met tekeningen van Lacombe geen vertaler, de vertaler zou de uitgeverij zijn, Clavis, al heb ik de indruk dat de vertaling sterk leunt op die van J. de Jong uit 1917.)

Carmen spreekt meerdere talen en is in staat talloze gedaanten aan te nemen. Het merkwaardigste aan haar anders-zijn is dat zij nauwelijks een vreemde lijkt. Een zekere mate van onzichtbaarheid is een van de vele talenten die Mérimée haar toeschrijft. Zij is voor iedereen iemand anders, al is zij altijd een object van begeerte. Iedereen immers kan de eigen fantasie op haar projecteren. Aangezien begeerte en afschuw hand in hand gaan, kan iedereen ook de eigen afschuw op haar projecteren.

Carmens metamorfoses komen niet zozeer voort uit de behoefte zich te emanciperen. Veeleer leeft ze volgens de overtuiging dat het leven een behendigheidsspel is, zoals bijvoorbeeld ook smokkelen dat is. En tegen een van haar geliefden – maar wel die ene die vermoedelijk het meest vurig van haar heeft gehouden, wat niet altijd in het voordeel werkt van de betrokkenen – zegt ze dat hij door haar te ontmoeten kennis heeft gemaakt met de duivel. Wie alle gedaantes aan kan nemen, kan ook die gedaante aannemen. Exotisme verheft het vreemde tot fantasie, dikwijls een fatale fantasie. En als een wonder slechts onbegrepen realiteit is, zoals Spinoza (1632-1677) stelt, dan is het vreemde vooral het eigene dat niet gekend is, of ritueel is uitgedreven.

Marlene Dietrich

Een kleine eeuw na het verschijnen van de novelle Carmen in 1845 zou Marlene Dietrich in de film Der blaue Engel van Josef von Sternberg (1894-1969) zingen: „Männer umschwirren mich/ Wie Motten um das Licht/ Und wenn sie verbrennen/ Ja, dafür kann ich nicht.” Als Carmen zich wat vaker in het Duits had uitgedrukt, ze spreekt tenslotte vrijwel alle talen, had ze het precies zo gezegd.

Der Blaue Engel, gebaseerd op de roman Professor Unrat oder Das Ende eines Tyrannen van Heinrich Mann (1871-1950), gaat over een wat stijve leraar aan een gymnasium in een kleine stad die door een zangeres in een nachtclub, gespeeld door Marlene Dietrich, naar de ondergang wordt gevoerd. In het Duits heet zo’n nachtclub een Vergnügungslokal, wat het dubieuze karakter ervan onderstreept.

Waar de vrouw een man, en dikwijls ook zichzelf, naar de ondergang leidt, zijn de kleine criminaliteit (smokkelen) en het Vergnügungslokal nooit ver weg. Het exotische, de fantasie over de ander, moet zich in de periferie van de samenleving ophouden. Daar waar men zelf niet woont, waar men vreest ooit te belanden en waar men toch graag een kijkje zou willen nemen. Uiteindelijk is het exotische altijd een fantasie over een gewelddadige dood, een lustmoord, al hoeft dat er niet altijd van te komen. Soms is een diepe val genoeg.

De literatuur wemelt van de Carmens en de motten. Een eerste voorafspiegeling van Carmen duikt op in Don Quichot van Cervantes (1547-1616) als de ridder, of beter gezegd de man die denkt een ridder te zijn, de herderin Marcela ontmoet. Een rijke student zou herder zijn geworden om naar haar gunsten te kunnen dingen en vervolgens zelfmoord hebben gepleegd omdat hij haar niet kon krijgen Marcela verontschuldigt zich met deze woorden, in de vertaling van Barber van der Pol: „Ver vuur ben ik en een ver weggelegd zwaard. Wie ik verliefd heb gemaakt met mijn aanblik heb ik met mijn woorden ontnuchterd.” Marcela gelooft nog in verbale ontnuchtering. Carmen zelf is een fase verder, zij weet dat de man niet ontnuchterd kan worden als het vuur van de aanblik eenmaal op gang gebracht is, „und wenn sie verbrennen, ja dafür kann ich nicht”. Het vuur van de aanblik is niets anders dan fantasie. Het vreemde is slechts het aanmaakhout waarmee de uitslaande brand van de eigen verbeeldingskracht is aangestoken. Sigmund Freud (1856-1939) noemde dit wat klinisch „overschatting van het liefdesobject”.

Ook de Lolita van Nabokov is een nakomelinge van Carmen

Een nakomelinge van Carmen vind je ook in Een lach in het donker van Vladimir Nabokov (1899-1977), een roman die niet genoeg kan worden geprezen, waarin Albinus, een rijke, gelukkige, respectabele man, zichzelf en zijn familie in het ongeluk stort door verliefd te worden op het meisje Margot, dat hij in een bioscoop ontmoet.

Een bioscoop is nog geen Vergnügungslokal, maar toch. Ook hier rukt de hartstocht op aan de rafelige randen van de samenleving. Het dubieuze blijkt opnieuw geen eigenschap van die hartstocht maar een voorwaarde. Anders gezegd, de hartstocht behoeft een sociale drempel, een obstakel, waardoor het vroeg of laat onduidelijk is wat er nu eigenlijk aanbeden wordt, het liefdesobject of het obstakel waardoor nadere toegang tot dat object verhinderd wordt.

Dat verklaart meteen waarom hartstocht en jaloezie, ook in Carmen uiteraard, zo’n onontwarbare kluwen vormen. Vrijwel niemand heeft het wezen van de jaloezie beter uitgebeend dan Marcel Proust (1871-1922). De angst voor het verlies is alles, waar die verdwijnt begint het bedaagde leven – waar weinig mis mee hoeft te zijn, maar waaraan Madame Bovary toch zo verschrikkelijk graag wilde ontsnappen. En zij is niet alleen, zij is met velen. Bovary is natuurlijk geen Carmen, veeleer zijn haar minnaars mannelijke Carmens.

Nadat Albinus bij een ongeluk blind is geworden spelen Margot en haar minnaar Rex een demonisch spel met Albinus, waarbij de duivel die Mérimées Carmen soms speelde verbleekt. Als er ooit duiveltjes in het liefdesspel zijn aangetroffen dan zijn het Margot en Rex wel. En natuurlijk is die andere creatie van Nabokov, Lolita, ook een nakomelinge van Carmen. Soms, misschien wel vaker dan ons lief is, neemt het vreemde minderjarige trekken aan.

Mensenverachting

Een bijzondere transformatie van Carmen treffen we aan in de roman Stille waters van Patricia Highsmith (1921-1995), bij wie het vreemde is geëmancipeerd tot de middenklasse. Het betreft Melinda, vrouw van een uitgever, die haar man met overspelig geflirt verleidt tot het vermoorden van twee van haar minnaars. Als vrouw van haar stand lijdt zij vanzelfsprekend aan een gematigde vorm van alcoholisme. De rafelige randen bevinden zich niet meer in de periferie van de samenleving maar in het hart van de bourgeoisie. Achter het masker van respectabiliteit gaan voosheid en leegte schuil waartegen de oorspronkelijke Carmen afsteekt als een heilige.

Highsmith is beschuldigd van vrouwenhaat en antisemitisme, vermoedelijk terecht, maar ter verdediging van Highsmith moet ik zeggen dat ik geen schrijver ken die met zoveel minachting voor de menselijke soort heeft geschreven. Zij is het bewijs dat mensenverachting en genialiteit uitstekend samen kunnen gaan. Ik zou haar een geëngageerde schrijver willen noemen, maar haar betrokkenheid was verachting.

Prosper Mérimée heeft van dergelijke mensenverachting geen last, hij komt eerder naar voren als goedaardig, al kon hij bijtende kritieken leveren. Over Les Fleurs du Mal van Charles Baudelaire (1821-1867) schreef hij bijvoorbeeld dat het „gewoon middelmatig” was en hoewel hij toegaf dat Flaubert (1821-1880) enig talent had wilde hij verder dan dat niet gaan. Flauberts realisme stond hem tegen. Wat mij verbaast, want Carmen lijkt mij toch ook een poging tot realisme.

Repetitie Carmen NOB, augustus 2022. Foto Milagro Elstak

Er zijn twee redenen dat wij de naam Mérimée nog kennen, hoewel kennen misschien wat overdreven is: vanwege het novelle-genre, waarvan hij de uitvinder schijnt te zijn, en natuurlijk vanwege de novelle Carmen, waarbij hij geholpen is doordat Georges Bizet (1838-1875) er een opera van maakte die in 1875 in première ging. De talloze verfilmingen die erop volgden hebben de naam van Carmens schepper sindsdien aardig ondergesneeuwd, meestal is de geschiedenis wreed. Een enkele keer is zij rechtvaardig, maar zo zelden dat je wel moet denken met het pure toeval te maken te hebben gehad.

Mérimée’s Carmen is de korte, krachtige versie van dat verhaal waarvan wij kennelijk niet genoeg kunnen krijgen en dat samen kan worden gevat in drie woorden: verlangen, verleiding, ondergang. Wie vervolgens de diverse Carmens uit de literatuur- en filmgeschiedenis de revue laat passeren moet wel concluderen dat waar het publiek echt naar verlangt de hartstocht van het misdrijf is. In hoeverre deze opvatting een uitvloeisel is van de Romantiek laat ik hier even onbeantwoord, hooguit merk ik op: wat is geen uitvloeisel van de Romantiek?

In Mérimée’s Carmen struint een naamloze verteller (de schrijver) door Andalusië op zoek naar de exacte plaats waar een beruchte veldslag van Julius Cesar plaatsvond, een van de meest bloedige veldslagen uit de oudheid. Tijdens dat struinen door Zuid-Spanje, met knecht uiteraard, stuit hij op een boef, die ook een gentleman is. In hoofdstuk drie – Mérimée maakt gebruik van de in de negentiende eeuw bijzonder populaire raamvertelling – komt dan het eigenlijke verhaal van Carmen aan bod. De boef vertelt hoe hij een respectabele soldaat was, maar door zijn fatale liefde voor een zigeuner (Carmen) tot smokkelaar is verworden en uiteindelijk zijn rivaal én zijn liefdesobject doodt, waarna hij zelf wacht op de dood, namelijk de doodstraf. Tragisch en goed opgeschreven door Mérimée.

Chaplin

In haar studie Over Her Dead body – Death, Femininity and the Aesthetic schrijft Elisabeth Bronfen (64) dat alleen de dode vrouw het eeuwige bezit kan zijn van haar geliefde en dat de fascinatie voor Carmen voortkomt uit het feit dat zij weigert slachtoffer te zijn. Dat is waar, zelfs als zij sterft is zij nog een triomfator. Daarin staat ze haaks op onze tijd, waarin iedereen grote moeite doet het gewaad van het slachtofferschap aan te trekken.

Van de talloze Carmen-verfilmingen wil ik er twee noemen. Prénom Carmen van Jean-Luc Godard (91) uit 1983, hogelijk geprezen door Vincent Canby in The New York Times en zoals vaker bij Godard net niet helemaal te begrijpen, wat deel uitmaakt van zijn charme, of zijn genie. Een prachtige Maruschka Detmers speelt Carmen en Godard zelf speelt mee als zichzelf en doet af en toe raadselachtige uitspraken over zijn maoïstische verleden: „Mao was een grote kok, want hij heeft het hele Chinese volk gevoed.” De massamoordenaar als cuisinier, dat zou je ook een vorm van exotisme kunnen noemen.

Dan is er nog een vrij onbekende Charlie Chaplin-verfilming uit 1915, A burlesque on Carmen. In Chaplins interpretatie doet de soldaat, gespeeld door Chaplin, slechts alsof hij Carmen neersteekt, om iedereen en vooral zijn rivaal te misleiden, om vervolgens, zo stel ik me voor, net als op het eind van Modern Times, met zijn geliefde de toekomst in te kunnen wandelen.

Van Chaplin (1889-1977) is lang gedacht dat hij Joods was, dat is vermoedelijk onjuist, naar alle waarschijnlijkheid komt hij uit een gemeenschap van Roma en Sinti in de West Midlands. Je zou het veelzeggend of ironisch kunnen noemen dat zijn verfilming aan het clichématige exotisme ontkomt. Niet Carmen, maar de klungelige soldaat is exotisch.

Ook dit keer ontbreekt het geweld niet, maar als je inventief bent, kun je eraan ontsnappen. Chaplin en Carmen, allebei zagen ze leven en liefde als een behendigheidsspel, zonder de hartstocht uit het oog te verliezen.

Carmen, door De Nationale Opera. Van 3 t/m 22 september. Nationale Opera & Ballet, Amsterdam.

