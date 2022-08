Baby van drie maanden oud overleden in Ter Apel, doodsoorzaak onbekend

Een baby van drie maanden oud is in de nacht van dinsdag op woensdag overleden in de sporthal bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Dat bevestigt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) na berichtgeving door Het Parool. De doodsoorzaak is nog niet bekend en wordt onderzocht.

Het personeel van het COA is „diep geschokt” door de „verschrikkelijke gebeurtenis”, reageert de woordvoerder. „Met name in Ter Apel komt dit hard aan.” Ook onder andere asielzoekers in het aanmeldcentrum en medewerkers ter plaatse heersen „gevoelens van verdriet en onmacht”. Volgens de woordvoerder is medische hulp verleend aan de baby.

Ook staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) is geschrokken van het nieuws. „Op dit moment wordt onderzocht wat er precies is gebeurd”, schrijft hij in een bericht op Twitter. „De familie en het personeel wens ik heel veel sterkte.”

Er komen al maandenlang meer asielzoekers aan bij Ter Apel dan er slaapplaatsen zijn. In de afgelopen weken sliepen per nacht driehonderd tot vierhonderd mensen noodgedwongen buiten, in de afgelopen nacht waren dat er zevenhonderd – het hoogste aantal tot nu toe. De drukte heeft onder meer te maken met achterstanden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het woningtekort, waardoor weinig asielzoekers kunnen doorstromen uit het Groningse aanmeldcentrum.

