PSV loopt Champions League mis, geen kickstart voor trainer Van Nistelrooij

Ruud van Nistelrooij beleeft als hoofdtrainer niet de droomstart die hij in gedachten had. Op de drempel van de Champions League werd hij woensdagavond met PSV uitgeschakeld door Rangers FC van Giovanni van Bronckhorst. PSV is net als vorig jaar veroordeeld tot de Europa League. De Schotse club zit donderdag in pot vier bij de loting voor de groepsronde van de Champions League.

PSV was buiten en binnen de lijnen niet klaar voor het grote werk. Dat bleek voor het duel in Eindhoven toen de spelersbus van Rangers FC een kwartier tussen fanatieke PSV-fans vaststond. Deze ontvangst was in ieder geval Champions League-onwaardig. Net zozeer als de perstribune die nu al te klein was om alle belangrijke media te kunnen ontvangen. Het is dan ook alweer vier jaar geleden dat PSV voor het laatst in de Champions League speelde.

Het spel van beide ploegen was onder de maat om neutrale liefhebbers op het hoogste niveau te bekoren. Dat zijn zorgen voor later voor Van Nistelrooij en PSV. De grote belangen werkten zichtbaar verlammend op beide ploegen. Het aantal grote kansen was spaarzaam. PSV was er voor rust met Luuk de Jong en Cody Gakpo dichtbij. Maar beiden faalden. Antonio Colak besliste het duel na een blunder van Ramalho met een intikker. Weg was de kickstart voor de trainersloopbaan van Van Nistelrooij.

Tweede loopbaan

Van Nistelrooij koos als voetballer voor de weg van de geleidelijkheid. Van Nooit Gedacht maakte hij via RKSV Margriet de stap naar het betaald voetbal bij het bescheiden FC Den Bosch. Daarna via sc Heerenveen en PSV naar de absolute top bij Manchester United en Real Madrid. In de Champions League maakte hij 56 doelpunten in 42 wedstrijden voordat hij bij Hamburger SV ging afbouwen om te eindigen in dienst van Málaga. Van Nistelrooij liet zich inspireren door coaches als Foppe de Haan, Eric Gerets, Alex Ferguson, Fabio Capello en Manuel Pellegrini.

Een jaar nadat Van Nistelrooij in 2012 stopte als profvoetballer, zette hij zijn eerste stappen op de weg naar een tweede loopbaan. Wederom volgde Van Nistelrooij bewust een langdurig traject via de jeugd van PSV in combinatie met een baan als assistent bij Oranje onder Guus Hiddink en Frank de Boer. Als coach van Jong PSV maakte Van Nistelrooij zijn debuut als hoofdtrainer in het betaald voetbal. Nog altijd in de schaduw van het Philips Stadion. Daar leek hij in betrekkelijke anonimiteit door te willen groeien. Nog geen jaar geleden was Van Nistelrooij naar eigen zeggen nog niet toe aan PSV 1.

Binnen een paar maanden veranderde Van Nistelrooij van inzicht. Het aangekondigde vertrek van PSV-coach Roger Schmidt en het opstappen van directeur Toon Gerbrands, waren reden genoeg om wél hoofdtrainer in Eindhoven te worden per 1 juli. Met de assistentie van Fred Rutten, André Ooijer en Javier Rabanal begon Van Nistelrooij als een relatief onbeschreven blad aan zijn eerste serieuze klus.

Veel tijd om te bouwen kreeg Van Nistelrooij niet bij PSV. Sterker nog; terwijl de transferwindow nog tot 31 augustus openstaat, diende de voormalige spits het seizoen direct al in sportief en financieel opzicht met kwalificaties voor de Champions League tot een succes te maken. Daarvoor diende de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax als een test. Vol trots incasseerde Van Nistelrooij na een 5-3 zege zijn eerste prijs met PSV. Al was zijn vreugde nog groter nadat AS Monaco in de derde voorronde voor de Champions League was uitgeschakeld. Hoewel PSV het nodige geluk had, prees Van Nistelrooij de vechtlust van zijn ploeg en wees hij op de sterke punten van zijn spelers.

Ultieme laatste horde

Een play-off tegen Rangers FC gold als de ultieme laatste horde voor toetreding tot de groepsfase van de Champions League. Na een 2-2 gelijkspel in Glasgow was het woensdag voor Van Nistelrooij na 55 dagen als hoofdtrainer de avond van de waarheid. De avond eindigde in een deceptie tegen een club die sinds 2011 geen Champions League meer speelde. Een vertrek van Gakpo ligt voor de hand.

Van Nistelrooij moet nu waarschijnlijk zonder zijn sterspeler op een lager Europees niveau verder bouwen aan zijn ideale formatie. Of beter gezegd: formaties. Het PSV dat internationaal acteert speelt meer behoudend dan het elftal dat in de Eredivisie ook het publiek wil vermaken. In de praktijk komt het erop neer dat Ibrahim Sangaré en Erick Gutiérrez zoals ‘in Europa’ tegen Rangers FC als controleurs op het middenveld achter spelmaker Joey Veerman. In de Eredivisie kiest Van Nistelrooij op het middenveld zondag tegen Excelsior waarschijnlijk weer vanaf het begin voor de jonge, creatieve Xavi Simons in plaats van Gutiérrez.