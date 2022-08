3 tips voor cabaretvoorstellingen

1. Mooi en hevig hunkeren





Dat cabaretier Nathalie Baartman een programma maakt met de titel Snak mag geen verrassing zijn. Geen cabaretier kan zo mooi, hevig en geestig een verlangen uitdrukken als zij. „Ik ben een hunkertukker”, zei ze in NRC, over haar voorstelling Voest. „Dat is een Tukker die is weggegaan uit Twente, maar naar zijn geboortestreek blijft verlangen.” Voest ging over allerlei soorten hunkeringen: naar liefde, naar meer zachtheid onder de mensen en naar echt contact.

Wie niet gelooft dat liedjes op de accordeon eigentijds en fel kunnen zijn, moet Baartman horen spelen en zingen. Haar liedjes zijn vlijmscherp en puntig verwoord.

Nathalie Baartman: Snak. Nu in de theaters. Première: 13 oktober, Theater aan de Slinger, Houten. Info: . Nu in de theaters. Première: 13 oktober, Theater aan de Slinger, Houten. Info: nathaliebaartman.nl

2. Kind in de vaatwasser





Als de helft van het succesvolle duo De Partizanen won Marijn Scholten de jury- en publieksprijs op Leids Cabaretfestival, de Neerlands Hoop voor beste debuutprogramma en sloot hij twee jaar lang de week af bij De Wereld Draait Door. Na drie shows heeft het duo zichzelf opgeheven en gaat Scholten door als soloartiest. Hun laatste show, Het Leven an Sich, liet een slimme, gelaagde blik op humor zien en dat maakt nieuwsgierig naar zijn solo.

Deze zomer maakte Scholten naam met oergeestige, ultrakorte video’s op Instagram. Zoals Pittig, waarin hij een man is die de aankoop van een huis van dertig vierkante meter voor zes ton in Amsterdam bespreekt met zijn vrouw. Wat te doen met de kinderen? De een kan in de vaatwasser, de ander in het keukenkastje: een miniloft!

Merijn Scholten: Team Solo. Nu in de theaters. Première: 23 november, Kleine Komedie, Amsterdam. Info: . Nu in de theaters. Première: 23 november, Kleine Komedie, Amsterdam. Info: merijn scholten.nl

3. De toekomst van de wereld





Peter Pannekoek had zijn ideeën voor zijn nieuwe cabaretprogramma DNA al klaar toen hij werd gevraagd voor de oudejaarsconference van 2021. Die ging voor, met groot succes: „Een grandioze recapitulatie van ons tweede coronajaar” en „topvermaak met een ietwat stichtelijke eindejaarsboodschap”, schreef NRC.

In DNA gaat het over de toekomst van de wereld en de toekomst van Peter Pannekoek. Wat blijft er van ons over, van hem. Zoals hij zelf aankondigt: „Kun je het verleden loslaten om jezelf een toekomst geven?”

Peter Pannekoek: DNA. Nu in de theaters. Première: 24 november, De la Mar, Amsterdam