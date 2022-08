Burgers hebben er recht op dat zij bestuurd worden door een betrouwbare overheid. Daar hoort bij dat bestuurders zich houden aan afspraken, en dat kabinetsleden beleidskeuzes gezamenlijk uitdragen – zonder te verhullen dat er politieke verschillen tussen partijen bestaan. Uitspraken die minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken, CDA) in het Algemeen Dagblad deed, doen afbreuk aan dat principe. Hoekstra brak met de afspraken die het vierde kabinet-Rutte (VVD, D66, CDA en ChristenUnie) vorig jaar maakte in het coalitieakkoord. De vier partijen spraken af dat de doelstellingen voor de stikstofreductie versneld gehaald moeten worden: niet in 2035, maar in 2030. Hoekstra noemde deze afspraak eind vorige week opeens „niet heilig”. Volgens Hoekstra is er „een herstart nodig van het proces”. „En daarbij zijn er geen dogma’s.” Algemeen klinkende zinnen, die een bom onder de coalitieafspraken leggen, en daarmee onder Rutte IV. Want afspraken dogma’s noemen, betekent dat er geen afspraken meer te maken zijn met het CDA. Natuurlijk kan een coalitieakkoord tussentijds opengebroken worden. De wereld verandert en zekerheden verdwijnen. Toen Rutte IV aantrad, was er nog geen oorlog in Oekraïne en was er nog geen sprake van koopkrachtverlies. Het is noodzakelijk dat er opnieuw wordt nagedacht over uitgaven voor Defensie of armoedebeleid. Bij stikstof ligt dat anders. De plannen van het kabinet hebben voor veel maatschappelijke onrust gezorgd, maar dat mag niet de reden zijn de doelstellingen zomaar op te offeren.

Dit is het dagelijkse commentaar van NRC. Het bevat meningen, interpretaties en keuzes. Ze worden geschreven door een groep redacteuren, geselecteerd door de hoofdredacteur. In de commentaren laat NRC zien waar het voor staat. Commentaren bieden de lezer een handvat, een invalshoek, het is ‘eerste hulp’ bij het nieuws van de dag.

Zeer kwalijk is dat Hoekstra met zijn uitspraken het functioneren van een collega-minister vrijwel onmogelijk heeft gemaakt. Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD) is aangesteld om een moeilijk verhaal aan de agrarische sector te vertellen. Het verhaal dat het niet langer zo gáát. Van der Wal wordt ernstig bedreigd. Door afstand van haar te nemen, maakt hij Van der Wal kwetsbaar. Hij ondergraaft haar positie beleidsmatig én persoonlijk. Het partijbelang dat CDA-leider Hoekstra had bij zijn uitspraken – slechte peilingen, de opmars van de BoerBurgerBeweging, een morrende achterban – mag niet belangrijker zijn dan dat.

Het is begrijpelijk dat in het kabinet nagedacht wordt over de gevolgen van beleidskeuzes. Het stikstofbeleid gooit de agrarische sector volledig op zijn kop, en boeren maken zich grote zorgen over de toekomst van hun bedrijf. De communicatie van het kabinet tot nu toe was niet fraai, soms ronduit rommelig. Dat heeft de polarisatie waar Hoekstra nu tegen ageert alleen maar groter gemaakt. De oplossing is alleen niet om met twee monden te gaan praten. Integendeel: het verergert het probleem alleen maar. Boeren kunnen nu de indruk krijgen dat alles misschien toch weer anders wordt. En, erger nog, dat ontwrichtend protest zin heeft. Op dit moment praat bemiddelaar Johan Remkes met vertegenwoordigers van het kabinet en andere betrokkenen over manieren om een uitweg uit de impasse te vinden. De taakomschrijving van Remkes is niet dat de stikstofdoelen onderhandelbaar zijn. Hoekstra, wiens partij nu juist zo had gepleit voor een onafhankelijke bemiddelaar, heeft Remkes’ werk nu ook een stuk lastiger gemaakt.

De Tweede Kamer debatteert dinsdag over de uitspraken van Hoekstra. De stikstofcrisis moet opgelost worden om de natuur te redden en Nederland bewoonbaar te houden. Het is te hopen dat het kabinet deze simpele boodschap blijft uitdragen, ook in moeilijke tijden, en zich niet tot verdere tweespalt laat verleiden. Daar is de crisis te groot voor.

