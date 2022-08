‘Weet je wat ik gister gewonnen heb bij de bingo?” Ella (60) staat op het trapje van haar stacaravan. Geen idee, maar ik had dolgraag meegedaan. Ik bingo nooit, er wordt nooit in mijn buurt gebingoot.

Jammer, want bingo is perfect. Je moet opletten maar verder vergt het weinig inspanning. Competentie telt niet, enkel geluk. Én er zijn veel pauzes met bitterballen. Ik had de hoofdprijs zien staan in het campingrestaurant (een barbecue zo groot als een keuken). En toch heb ik die bingo gemist.

Een Dolce Gusto cupjes-koffieapparaat, zegt Ella. Ze laat ’m zien, nog in de doos. „En een servies. Henk, waar had je dat opgeborgen?”

„Onder het bed”, roept Henk (67) vanaf het bankje voor de caravan.

Een week eerder hadden ze een karaokeset en een enorme ventilator gewonnen. Alle losse voorwerpen in de caravan woeien weg toen Henk hem aanzette.

Een campingbingo kan veel brengen. Een paar jaar geleden wonnen ze een letterbord bij de bingo en dat was het begin van hun carrière als spreukenechtpaar. ’s Avonds bepalen ze samen welke spreuk de volgende ochtend op het bord voor het raam van de caravan prijkt. Ze bedenken ze zelf, geholpen door suggesties van hun vijf kinderen, vrienden of campinggasten. Soms is die poëtisch, soms grappig, soms plat. Henk pakt met een pincet de lettertjes. Ella prikt ze op het bord.

’s Morgens komt de halve camping langs. Op weg naar receptie om verse broodjes op te halen. Of als ze de hond uitlaten. Anderen fietsen er voor om. Soms staat een groepje voor de caravan de spreuk van de dag te bediscussiëren. Of de prijzen bij de bingo. Of het weer.

Vanwaar al die lichtheid in het leven? We praten hier op slippers over spreuken, bingo en het weer. We hebben toch een Hoekstra-, een stikstof-, een asiel-, een droogte-, een milieu-, een energie- én een regio versus Randstad-crisis? Waarom gaat de discussie dáár niet over? En ook: waar zijn de omgekeerde vlaggen? Dat kan toch makkelijk aan een scheerlijn?

Jeetje, zegt Ella. „Als ik ’s morgens kijk of er nog iets leuks staat op Instagram, een filmpje van een aap die iets geks doet of zo, dan kijkt Henk naar die narigheid.”

Nou, ach, zegt Henk. „Dat gaat vanzelf als je de nieuwssites opent. Ik klik vaak door naar voetbal hoor.”

Ella: „Poetin heeft het lelijk voor elkaar, maar daar kan ik niets aan doen.”

Er wordt een hoop mateloos gesomberd en gekift. Op de nieuwssites. Op Twitter. Op de rand van de afgrond. Overal. In het echt ook, maar hier valt het reuze mee.

Ella: „We zijn niet rijk, maar we voelen ons rijk.”

En hé, dat is weer een spreuk die zo op het bord kan.

Sheila Kamerman vervangt vandaag Gemma Venhuizen