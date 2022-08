Liefde voor Rusland en wraak op Oekraïne stonden centraal op de afscheidsdienst voor Darja Doegina (29), dinsdag in het Ostankino Televisie Centrum in Moskou. Doegina, dochter van de ultranationalistische denker Aleksandr Doegin, kwam zaterdagavond om het leven toen de auto waarin ze reed explodeerde. Volgens de Russische veiligheidsdienst FSB, die opmerkelijk snel een gedetailleerd onderzoek over de dader presenteerde, zit Oekraïne achter de aanslag.

Volgens Doegin stierf zijn dochter „voor het volk, voor Rusland”. Doegin: „Ze leefde voor de overwinning, en ze stierf voor de overwinning. Onze Russische overwinning, onze waarheid, ons Orthodoxe geloof, onze staat.” Doegin verkondigt al jaren dat Rusland Oekraïne moet annexeren en is pleitbezorger van de oorlog tegen dat land. Doegina werkte als publicist en politiek commentator en deelde haar vaders overtuigingen.

‘Onze Jeanne d’Arc’

De dienst kreeg veel aandacht op de staatstelevisie – een commentator sprak over „onze Jeanne d’Arc” – en werd bijgewoond door tal van Kremlingezinde zakenlieden, politici en tv-commentatoren. De leiders van de drie belangrijkste pro-Poetin partijen in de Doema hielden toespraken waarin Doegina werd geprezen als martelaar en patriot.

Leonid Slutsky, leider van de rechtse partij LDPR, riep Russen op tot eenheid met „Eén land, één president, één overwinning”. Op sociale media werd meteen gewezen op de verwantschap met de nazi-leus „Eén volk, één rijk, één leider”. Verbazing was er op sociale media ook over het ongeschonden gezicht van Doegina in de open kist, nadat explosie en brand haar auto verwoestten.