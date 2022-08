Vier Nederlanders met brandbommen en vuurwapen opgepakt in Antwerpen

Vier Nederlanders zijn dinsdag in Antwerpen gearresteerd omdat zij rondreden met brandbommen en een vuurwapen. Dat melden Belgische media. De auto van de jongemannen trok rond 5.00 uur in een buitenwijk van de Belgische stad de aandacht van de politie, die overging tot controle. Onduidelijk is wat de vier van plan waren; de Belgische politie en justitie doen daar onderzoek naar. De verdachten worden momenteel verhoord.

De jongens, allemaal tussen de zeventien en twintig jaar oud, reden vlak bij een eethuis van de familie van kickbokser Jamal Ben Saddik. Dat eethuis was deze zomer doelwit van brandstichting en een beschieting, waardoor de politie in de omgeving ervan extra oplet. De burgemeester van Antwerpen Bart de Wever besloot vorige week het eethuis te sluiten, net als twee andere zaken die onlangs doelwit waren van aanslagen.

Antwerpen is deze zomer het toneel geweest van zo’n dertig beschietingen, brandstichtingen en andere aanvallen, meer dan de totale hoeveelheid incidenten in 2021 in de havenstad. Telkens lijkt het te gaan om onderlinge afrekeningen door onderwereldfiguren. De drugsmaffia in de Vlaamse havenstad is nauw verweven met die in Nederland. Het Belgische VRT-journaal opende maandagavond met de waarschuwing dat Antwerpen dezelfde criminele terreur wacht als Nederland de afgelopen jaren.

