Het is mooi weer, en daarom haal ik mijn klassieke cabriolet van stal. Bij een stoplicht staat een auto naast mij met de ramen naar beneden. „Nice car”, zegt de man achter het stuur. Een klein jongetje op de achterbank vertaalt: „Mooie auto.” Hij voegt eraan toe: „Mijn vader is Engels en kan geen Nederlands.” Hij zwijgt even en zegt dan: „Mijn vader kan eigenlijk helemaal niks.”

