Twaalf jaar celstraf geëist tegen Argentijnse vicepresident Kirchner wegens fraude

De openbaar aanklager in Argentinië heeft maandag twaalf jaar celstraf geëist tegen de voormalige Argentijnse president, en huidige vicepresident, Cristina Kirchner. Zij wordt vervolgd voor grootschalige fraude en corruptie in de tijd dat zij president was, tussen 2007 en 2015. Ook eist de aanklager dat Kirchner (69), een invloedrijke linkse politicus, haar leven lang geen publiek ambt meer bekleedt.

Volgens de aanklager heeft Kirchner bij publieke aanbestedingen in de Zuid-Argentijnse regio Patagonië de zakenman Lázaro Báez bevoordeeld, een goede kennis van haar. De Argentijnse overheid zou te veel geld hebben betaald voor de projecten, die daarbij vaak niet werden afgerond. Justitie vermoedt dat een deel van het geld via de zakenman terugkwam bij de familie van Kirchner. De aanklager noemt de zaak „waarschijnlijk de grootste corruptiemanoeuvre die het land ooit gekend heeft”. In de rechtszaak staan nog twaalf anderen terecht, zoals de voormalige minister van Openbare Werken en de secretaris met dezelfde portefeuille.

Verdediging op sociale media

Kirchner ontkent de aantijgingen en zegt dat ze wordt geconfronteerd met een „media-juridisch vuurpeloton in plaats van een constitutionele zaak”. Ze beweert dat ze niet de kans heeft gekregen om in te gaan op nieuwe argumenten die door justitie in de negen dagen durende zaak zijn aangevoerd, en dat ze haar verdediging dinsdag op sociale media zal plaatsen.

De uitspraak zal volgens Argentijnse media pas eind dit jaar bekend worden en dan nog kan Kirchner met haar advocaten in hoger beroep gaan. Al met al kan het jaren duren voor een definitief vonnis bekend is. De huidige president van het land, Alberto Fernández, heeft zijn vicepresident bijgevallen. Op sociale media schrijft hij dat „geen van de daden die aan de voormalige president worden toegeschreven, zijn bewezen”.

Maandagavond, nadat de eis bekend werd gemaakt, verzamelden zich voor- en tegenstanders van Kirchner voor haar huis. Volgens de Argentijnse krant La Nación waren zo’n honderd betogers op de been en tientallen agenten.