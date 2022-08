Trump wil onafhankelijke controleur bij FBI-onderzoek naar in beslag genomen documenten

De Amerikaanse oud-president Donald Trump wil dat er een onafhankelijke controleur wordt aangewezen bij het FBI-onderzoek naar bij hem in beslag genomen documenten. Maandag diende hij daarvoor een aanklacht in bij de federale rechter in Florida, waarin hij de rechter verzoekt de FBI het onderzoek naar de documenten stil te laten leggen totdat er een controleur is aangewezen. De FBI beschikt over zo’n driehonderd vertrouwelijke document die Trump in zijn bezit had, aldus The New York Times. Honderdvijftig van die documenten vond de FBI bij de inval in Trumps resort Mar-a-Lago in Florida twee weken geleden.

Een onafhankelijke controleur kan in de VS in uitzonderlijke gevallen worden aangesteld om in beslag genomen documenten ook door te nemen en daarmee in dit geval te controleren of de FBI haar onderzoek juist uitvoert. Trump wil ook dat hij van het Amerikaanse ministerie van Justitie meer details krijgt over welke informatie de FBI precies in handen heeft. Daarnaast wil hij alle documenten terugkrijgen die de veiligheidsdienst in zijn ogen niet had mogen meenemen bij de inval.

Onder de documenten die De FBI aantrof bij de oud-president, bevindt zich onder meer informatie over Trumps presidentieel pardon aan adviseur Roger Stone en over de Franse president Emmanuel Macron. De veiligheidsdienst vond meerdere documenten met daarin staatsgeheimen, waardoor momenteel een onderzoek loopt naar Trump wegens mogelijke schending van de spionagewet. De vondst van de eerste honderdvijftig documenten, begin dit jaar, zou een belangrijke aanleiding zijn geweest voor de inval in Trumps resort in Florida.