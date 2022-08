Speuren naar blauwvintonijn in de steeds warmere Middellandse Zee

Tik-tik-tik-tiktiktiktiktiktiktik. Ineens begint één van de vijf uitgegooide hengels op het blauw-witte bootje lawaai te maken. „Bedankt, moeder natuur!”, roept visgids Samuel Elgrishi (42) terwijl hij zijn sigaret uitdrukt en naar de trekkende hengel snelt. Ook zijn cliënt Arnaud Vasset (32) springt op. Hij zet zijn net geopende biertje in een oude koelbox en doet met trillende handen een fighting belt om zijn heupen.

Elgrishi en Vasset plaatsen de trekkende hengel in de plastic houder die bevestigd is op de riem. En dan wordt duidelijk waarom het een fighting belt heet: Vasset moet de strijd aangaan met zijn vangst: trekken, draaien, ophalen – steeds weer opnieuw. Na een minuut of twintig is diep in de blauwe zee een witte vlek te zien, die steeds groter wordt. Na een half uur – Vassets blauwe polo is een paar tinten donkerder geworden door het zweet van de inspanning – komt een 1 meter 38 lange blauwvintonijn aan het wateroppervlak. Nadat het glinsterende dier gemeten, gechipt en uitgebreid gefotografeerd is, wordt het weer losgelaten. „Sorry!”, roept Elgrishi’s andere cliënt Gues Domeche (66) als de vis bloedend wegsnelt.

Het is de tweede blauwvintonijn die Elgrishi, Vasset en Domeche deze vrijdag aan de haak slaan vanaf het bootje van Elgrishi’s sportvisbedrijf Rousillon Fishing voor de kust van het Zuid-Franse Saint-Cyprien. Het is bloedheet, maar af en toe brengt een uitgestrekte witte wolk een beetje verkoeling; op de horizon zijn de contouren van de Pyreneeën te zien. „We hebben echt geluk”, zegt Elgrishi, een in lichtblauw gehulde man van weinig woorden. Op zijn gepolariseerde zonnebril staat een icoontje van een stekelige tonijn. „Soms zoek je de hele dag maar vind je er geen één.”

Lees ook: Klimaatverschuiving: die lange hete Franse zomers uit de jaren 70 vind je nu in Nederland

Elgrishi groeide op de Middellandse Zee op. Ook zijn vader was visser, en zijn beide opa’s. Hij voelt zich thuis op het water, met de zon op zijn bruine huid en met één hand op zijn voorhoofd turend naar overvliegende vogels om te ontdekken waar de vissen zitten. Het tonijnvissen is sinds zijn jeugd veranderd, moeilijker geworden. „In de tijd van mijn vader en grootvaders wist je precies op welk moment van het seizoen de tonijnen en andere trekvissen in welke geulen zaten. Maar het gedrag van de dieren is onvoorspelbaarder geworden. Ik ben nu veel meer tijd kwijt aan het zoeken en moet vaker van locatie veranderen.”

De verandering in het gedrag van de blauwvintonijnen komt door de veranderlijke weersomstandigheden en de opwarming van de Middellandse Zee. De gemiddelde oppervlaktetemperatuur van de zee die de grens vormt tussen Europa en Afrika is tussen 1993 en 2020 met ongeveer 1 graad Celsius toegenomen, blijkt uit cijfers van EU-aardobservatieprogramma Copernicus. De afgelopen jaren nam de temperatuurstijging verder toe, met deze zomer een pijnlijk hoogtepunt. Aan de Franse, Italiaanse en Spaanse kusten zijn afgelopen weken temperaturen gemeten van 6,5 graad Celsius hoger dan wat gebruikelijk is voor het seizoen. Voor de kust van Marseille werd het water 28 graden, bij Bastia op Corsica zelfs 30.

Bescheiden grootte

„Het zeewater warmt op, omdat zeeën meer dan 90 procent van de thermische energie opslaan die vrijkomt bij de uitstoot van broeikasgassen”, zegt de in oceanische ecosystemen gespecialiseerde bioloog Françoise Gaill via een videoverbinding. „Dit is een proces dat sinds de industrialisering gaande is en steeds verder versnelt.” De opwarming is in alle zeeën en oceanen te merken, maar de Middellandse Zee is extra kwetsbaar vanwege haar bescheiden grootte en omdat de zee bijna helemaal ingesloten is door land. Volgens natuurbeschermingsorganisatie WWF stijgt de temperatuur van de Méditerranée zelfs 20 procent sneller dan in de andere zeeën en oceanen.

De opwarming heeft niet alleen effect op de manier waarop de blauwvintonijn leeft. Visser Elgrishi komt ook allerlei vissen tegen die tot voor kort überhaupt niet voorkwamen in de Middellandse Zee. „Toen ik jong was, vingen we bijvoorbeeld nooit goudmakrelen – ook wel mahi-mahi’s genoemd”, zegt hij terwijl hij eerder gevangen kleine visjes door een soort gehaktmolen aan de zijkant van de boot haalt – de penetrante geur van vis verspreidt zich over het dek. „Die horen te leven rond Gibraltar en Noord-Afrika. Een jaar of tien geleden werden ze voor het eerst gezien ter hoogte van Barcelona en nu gaat er geen zomer voorbij dat ik ze hier niet zie.” Ook vangt hij geregeld barracuda’s en koraalduivels: vissen die oorspronkelijk alleen voorkomen in de grote oceanen. En er zijn er meer: volgens het WWF zijn er door de „tropicalisering” van de Middellandse Zee inmiddels 986 niet-inheemse soorten waarvan 126 vissen te vinden in de Middellandse Zee.

Lees ook: Warm, zuur en zuurstofloos water: het leven in de oceaan krijgt het moeilijk

„Dat allerlei tropische soorten in de Middellandse Zee voorkomen, toont hoe slecht het ecosysteem eraan toe is”, zegt Gaill daarover. Wat de gevolgen precies zullen zijn, is vanwege een gebrek aan data op dit moment moeilijk te zeggen. „Maar in zijn algemeenheid kun je zeggen dat als invasieve soorten zich vestigen en bestaande soorten zich anders gaan gedragen, de hele voedselketen zich moet herschikken, waarbij het mogelijk is dat er disbalansen ontstaan”, zegt Gaill. Hierbij speelt mee dat de stress die de opwarming van het water veroorzaakt bij vissen en andere dieren ertoe kan leiden dat zij niet meer in staat zijn zich aan te passen en daardoor kwetsbaarder worden. „En dan ligt de verdwijning van soorten op de loer.”

Het is waarschijnlijk dat sommige dominante vissen en andere diersoorten kunnen uitbreiden. Hierbij speelt mee dat als water warmer is, het metabolisme van levende organismen sneller werkt, waardoor ze zich sneller kunnen voortplanten. Nu al is te zien dat de koraalduivels, die de larven van talloze andere zeedieren opeten, zich fors aan het uitbreiden zijn. Ook neemt het aantal kwallen in de Middellandse Zee toe – iets wat strandgangers deze zomer niet ontgaan zal zijn.

Arnaud Vasset (links, staand), Gues Domeche (in rolstoel) en Samuel Elgrishi (rechts). Foto Floor Bouma Blauwvintonijnen worden gevangen, gechipt, gefotografeerd en teruggezet. Foto Floor Bouma Foto Floor Bouma

Dode zones

En de opwarming heeft meer gevolgen voor het zeeleven. Hoe warmer het zeewater wordt, hoe minder zuurstof het kan opnemen en in zuurstofarme gebieden kunnen zogenoemde dode zones ontstaan. „Deze zones mortes zijn zuurstofloos waardoor praktisch alle vissen en schaaldieren er sterven”, zegt Gaill. In onder meer de Verenigde Staten hebben zulke zones er al eens voor gezorgd dat stranden vol dode vissen kwamen te liggen. De zones zijn al in alle grote oceanen ter wereld vastgesteld en het aantal en de grootte van de zuurstofloze gebieden neemt drastisch toe. Waar in 2007 wereldwijd 169 dode zones bekend waren, zijn er inmiddels 415 geïdentificeerd. In de Middellandse Zee zijn ze nog niet vastgesteld, maar wetenschappers houden er rekening mee dat ze ook daar binnenkort zullen opduiken.

Hoewel de verhoogde temperatuur de grootste invloed heeft op het veranderende ecosysteem van de Middellandse Zee, wordt het proces ook beïnvloed door andere aspecten van klimaatverandering en menselijk gedrag. Bijvoorbeeld de toenemende verzuring van het water en aan verandering onderhevige stromen in de zee. Hoe het zeeleven in de Middellandse Zee er over een paar jaar uit zal zien is door deze veelvoud aan factoren en het gebrek aan onderzoek nog niet uit te tekenen.

Lees ook: Steeds meer dode zones in de oceanen

Duidelijk is wel dat Elgrishi en zijn collega’s gedwongen zullen worden hun werkwijze steeds weer te veranderen. „Maar dat is ook onderdeel van een natuurlijk proces”, vindt Elgrishi. „Vissers hebben zich altijd moeten aanpassen. De natuur evolueert altijd en leeg zal zij nooit zijn.” De visser probeert zelf een steentje bij te dragen door tijdens zijn vaartochten plastic uit het water te vissen – op de hete vrijdag vaart hij een rondje om een plastic klep van een jetski aan boord te halen en peutert hij het stickertje van een banaan af voor hij die in het water werpt. Ook wil hij bijdragen aan de „hereducatie” over de natuur door zijn cliënten informatie te geven over vissoorten, waterstromen en de gevolgen van overbevissing.

En het veranderende ecosysteem zorgt soms wel voor ervaringen die eerder alleen opgedaan konden worden aan de andere kant van de wereld. „De tropische vissen zijn magnifiques, mahi-mahi’s springen bijvoorbeeld ver boven het water uit”, vertelt Elgrishi met een twinkeling in zijn groene ogen. Anders dan de blauwvintonijnen, gooit Elgrishi ze ook nooit terug. „Die gaan altijd mee naar huis. Ze zijn erg lekker.”