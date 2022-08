Scepsis groeit over het opeisen van de aanslag op Darja Doegina

Zaten Russische partizanen achter de aanslag? Een gewapende ondergrondse tegen Poetin? Russische journalisten en commentatoren reageerden met grote scepsis op de aankondiging door oud-parlementariër Ilja Ponomarjov dat het tot nu toe volslagen onbekende ‘Nationale Republikeinse Leger’ (NRA) verantwoordelijk zou zijn voor de bomaanslag op Darja Doegina (29), de dochter van de ultrarechtse denker Aleksandr Doegin.

Ponomarjov is in 2014 gevlucht uit Rusland en sinds enige jaren woonachtig in Oekraïne. Hij zegt in contact te staan met leden van het NRA en beweert foto’s te hebben gezien die alleen kunnen zijn gemaakt door degene die de bom heeft geplaatst onder de Toyota Landcruiser, die explodeerde terwijl Darja Doegina – zonder haar vader – zaterdagavond op weg was naar Moskou. Ponomarjov las op zijn YouTube-kanaal een verklaring voor van het NRA, waarin de Russische president Poetin en iedereen die meewerkt aan zijn regime de wacht wordt aangezegd. „Wij verklaren Poetin tot een usurpator en oorlogsmisdadiger”, aldus de NRA. „Poetin zal worden afgezet en gedood.”

Ik verzeker u dat het Nationale Republikeinse Leger niet bestaat Joelia Latynina journalist Novaja Gazeta

Maar hoe geloofwaardig is de verklaring van het NRA? Journalist Joelia Latynina gelooft er niets van. In de Novaja Gazeta trok ze de vergelijking met oplichters die zich voordoen als de ‘afdeling beveiliging’ van de bank en je opdragen al je geld over te maken naar een andere rekening. Ponomarjov was er met open ogen ingetuind, aldus Latynina: „Ik verzeker u dat het Nationale Republikeinse Leger niet bestaat.”

Lees ook: Volgens Doegin stierf zijn dochter ‘voor het volk, voor Rusland’

De twijfel werd versterkt door verklaringen van de Russische veiligheidsdienst FSB, die al op maandag liet weten de dader te hebben achterhaald: de 43-jarige Oekraïense Natalia Vovk, die lid zou zijn van het nationalistische vrijwilligersbataljon ‘Azov’. Vovk zou op 23 juli samen met haar twaalfjarige dochter Rusland zijn ingereisd en afgelopen zondag de grens met Estland zijn overgestoken. De FSB verspreidde ook beelden van Vovk en haar zilverkleurige Mini Cooper met zwarte sportstrepen. Volgens de FSB had Vovk met drie verschillende sets nummerplaten rondgereden.

Volgens Moskou is Estland inmiddels om uitlevering gevraagd, maar de Estse politie zei geen verzoeken te hebben ontvangen. Azov liet weten dat er geen vrouwen dienen in het vrijwilligersbataljon. Bovendien: als de FSB binnen 48 uur zoveel informatie over Vovk had weten te verzamelen, waarom was ze dan niet aangehouden?

Aanslag zelf uitgevoerd

De communis opinio onder de Russische oppositie is inmiddels dat de Russische diensten zélf de aanslag hebben uitgevoerd: bijvoorbeeld om de oorlogsstemming in Rusland verder aan te jagen, of als aanleiding om protest nóg harder neer te slaan.

Op het eerste gezicht lijkt gewapend verzet in Rusland inderdaad een gotspe. Volgens onderzoek van het onafhankelijke Levada-centrum staat een grote meerderheid van de Russische bevolking achter de oorlog. Op de vraag ‘Steunt u het optreden van de Russische strijdkrachten in Oekraïne’ antwoordde 81 procent met ‘ja’ of ‘waarschijnlijk wel’. Het aantal burgers dat het Russische optreden in Oekraïne afkeurt, lag op 14 procent.

In hoeverre het sociologisch onderzoek een ware afspiegeling is van het maatschappelijk klimaat is echter lastig vast te stellen, want het Kremlin kent geen pardon voor dissidente meningen. Sinds het begin van de invasie, zo telde de nieuwssite Ovdinfo.org, zijn ruim 16.000 Russen aangehouden omdat ze zich kritisch uitlieten over de oorlog.

De Russische oppositie denkt dat de Russische diensten zélf de aanslag uitvoerden

Sommige Russen hebben desondanks de wapens opgenomen tegen Poetin. In Oekraïne vechten Russische vrijwilligers onder de naam ‘Legioen Russische Vrijheid’ mee met het Oekraïense leger, onder de wit-blauw-witte vlag die eveneens het symbool is geworden van de anti-oorlogsbeweging. En ook in Rusland zelf wordt er – clandestien – strijd gevoerd.

Volgens de Russische site voor onderzoeksjournalistiek The Insider waren er begin juli al 23 aanslagen op wervingsbureaus van het Russische leger gepleegd – meestal brandstichting. In het voorgaande jaren deed zich geen enkel incident voor. Vaak werden de aanvallen uitgevoerd met molotovcocktails, en verschillende malen werden ze door de daders vastgelegd op video.

Filosoof Aleksandr Doegin dinsdag tijdens de afscheidsdienst van zijn dochter Darja in Moskou. Foto Dmitry Serebryakov/AP

Sabotage

In dezelfde periode ontspoorden er in de Russische Federatie 63 goederentreinen – ongebruikelijk veel. In sommige gevallen is er duidelijk sprake van sabotage. Op 12 april werd in de regio Belgorod, dicht bij de Oekraïense grens, een spoorbrug opgeblazen. Iets meer dan een week later liep in dezelfde ‘oblast’ een goederentransport van de rails. Op 27 april maakte de FSB bekend twee Russische staatsburgers te hebben aangehouden in verband met de aanslagen. Russische media meldden later dat de FSB een groep anarcho-communisten verdenkt van het onklaar maken van het spoor bij Sergiëv Posad, even ten noorden van Moskou.

The Insider wist contact te leggen met deze zogeheten ‘Militaire Organisatie van Anarcho-Communisten’ (BOAK in het Russisch), waarbij de groep de verantwoordelijkheid opeiste voor een andere actie: het saboteren van de rails in de regio Vladimir.

De BOAK houdt een eigen kanaal bij op de berichtendienst Telegram, waarop instructies worden gegeven aan aankomende strijders. „Partizanenacties kunnen worden uitgevoerd met kleine groepjes betrouwbare metgezellen en zelfs in je eentje”, schrijft de organisatie. „Als je onze politieke principes deelt en je van plan bent te handelen tegen Poetins tirannie, dan ben je onze kameraad.”

Lees ook: Was ‘Kremlin-ideoloog’ Aleksandr Doegin het doelwit van explosie bij Moskou?

Oud-Doema-lid Ponomarjov heeft de partizanen al langer in het vizier. Eerder dit jaar maakte hij een bot aan onder de naam ‘Rospartizan’ die Telegram afzoekt naar berichten over sabotage – van anarchisten, maar ook van andere groeperingen. Op deze manier kwam Ponomarjov naar eigen zeggen in contact met NRA-vertegenwoordigers. „Ze hielden zich tot dan toe bezig met het in brand steken van militaire wervingsbureaus”, vertelde hij tegen nieuwssite Meduza. „Maar ze wilden hun naam vestigen, iets spectaculairs doen. Op een gegeven moment lieten ze weten: ‘volg het nieuws, vandaag gaat het gebeuren’.”

Volgens Ponomarjov was niet Darja Doegin, maar haar vader het eigenlijke doel van de aanslag. En wat merkwaardig is: hoewel er maar één slachtoffer is, zagen de partizanen van de NRA twéé mensen in de auto stappen. „Ze dachten dat de tweede Doegin was.”