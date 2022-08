Hoekstra blijft bij uitspraken interview, schaart zich met Rutte achter regeerakkoord

Premier Mark Rutte (VVD) heeft in het Tweede Kamerdebat gereageerd op het interview van vicepremier Wopke Hoekstra in het AD, waarin de CDA-leider vraagtekens plaatste bij het kabinetsdoel om de stikstofuitstoot in 2030 met de helft terug te dringen. Rutte herhaalde in het debat wat hij afgelopen vrijdag al zei: dat Hoekstra als CDA-leider „enige ruimte” heeft om zulke kritische uitspraken te doen, maar dat het coalitieakkoord overeind staat. Hij noemde het interview wel „spannend”, omdat het op een onderdeel „schuurt” met regeerakkoord.

De uitspraken van Hoekstra hebben volgens Rutte „natuurlijk geleid tot discussie in de ministerraad”, maar de premier zei ervan overtuigd te zijn dat de kabinetsleden voldoende vertrouwen in elkaar hebben. Enkele Kamerleden trokken dat in twijfel, omdat vicepremier en D66-leider Sigrid Kaag naar aanleiding van de uitspraken in de ministerraad tegen Hoekstra gezegd zou hebben dat „het vertrouwen” weg is. Kaag zelf kon niet bij het debat aanwezig zijn, omdat ze in de ochtend onwel was geworden en naar het ziekenhuis moest. Volgens Rutte gaat het inmiddels „een stuk beter” met haar en is ze weer thuis.

Gespreksleider Remkes

Rutte wilde, ondanks dat hij daar door Kamerleden naar gevraagd werd, „niet speculeren” over de uitkomsten van het proces van gespreksleider Johan Remkes. Remkes spreekt deze maand met boerenbelangenorganisaties en andere sectoren over de manier waarop de impasse in de stikstofcrisis kan worden doorbroken. Rutte heeft „vertrouwen” in het werk van Remkes, die volgens hem „ruim baan” moet krijgen.

Ook Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) zelf zegt nog altijd achter het regeerakkoord te staan, maar ook achter zijn uitspraken in het AD-interview. Tweede Kamerleden als Jesse Klaver (GroenLinks) en Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) bekritiseerden Hoekstra tijdens het debat om zijn uitspraken die volgens hen ingingen tegen de eenheid van kabinetsbeleid. Volgens de Grondwet moet kabinetsbeleid samenhang vertonen en moeten besluiten elkaar niet tegenwerken.

