Overlevingskansen na diagnose kanker afgelopen tien jaar gestegen

Het aantal mensen dat vijf jaar na een kankerdiagnose nog leeft, is in de periode van 2011 tot 2020 gestegen. De overlevingskans is nu 66 procent. Tien jaar geleden was dat nog 58 procent. Dat blijkt uit cijfers van de databank de Nederlandse Kankerregistratie, meldt het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) maandag. De tienjaarsoverleving, die rond de eeuwwisseling nog 43 procent was, is gestegen naar 59 procent.

Dat komt onder meer doordat het aantal diagnoses van kankersoorten met een relatief gunstige prognose is gestegen, wat bijdraagt aan de stijging van de overlevingskans van alle kankerpatiënten samen. Kanker die eerder ontdekt wordt, is beter te behandelen. Het is dan nog vaker mogelijk om de patiënt te opereren voordat over wordt gegaan op chemotherapie of bestraling, zegt Otto Visser, hoofd van de Nederlandse Kankerregistratie.

Daarnaast zijn kankerbehandelingen de afgelopen decennia effectiever geworden. Moeilijke operaties die veel complicaties kunnen geven, zoals operaties voor slokdarm- of alvleesklierkanker, zijn tegenwoordig vaker geconcentreerd in een select aantal ziekenhuizen. Hierdoor hebben artsen meer ervaring en zijn complicaties beter te behandelen, legt Visser uit. Ook is radiotherapie nu effectiever omdat deze steeds preciezer uitgevoerd kan worden en werkt chemotherapie beter omdat onder meer doseringen zijn aangepast.

Vooral bij bloed- en lymfeklierkanker en bij kanker van de prostaat, nier, schildklier, darm, keelholte, lever en long is de overlevingskans sterk gestegen: met minstens 10 procent. Bij onder meer blaas- en alvleesklierkanker blijft de kans op overleving zeer laag. De overlevingskans na een diagnose blaaskanker – rond de 54 procent – is de afgelopen jaren amper veranderd.

Covid-19

De coronapandemie heeft effect gehad op de overlevingskans één jaar na de diagnose. In 2020 overleden er vrijwel evenveel mensen aan kanker als het jaar ervoor. De kans op overleving één jaar na de diagnose viel toen echter wel lager uit. Dat komt doordat bevolkingsonderzoeken onderbroken werden en mensen minder vaak de huisarts bezochten, en er minder kankersoorten met een hoge overlevingskans voor de patiënt werden gediagnosticeerd.