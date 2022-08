Nieuw op streaming week 34: Mo

Mo

In de comedyserie Mo verwerkt komiek Mohammed Amer zijn eigen jeugd als Palestijnse vluchteling. Eeuwig wachtende op paspoort of werkvergunning probeert Mo zijn leven op de rit te krijgen in de schaduwwereld van migranten in Houston (Texas). Steeds weer moet hij laveren tussen zijn Amerikaanse en zijn Arabische identiteit.

Witte mensen zie je nauwelijks. Behalve de olijfboer die denkt dat Palestina hetzelfde is als Israël. Als Mo zegt dat hij uit Palestina komt, antwoordt de olijfboer: „Ah, Joods! Sjalom.” Mo mompelt: „Ja, we hebben een marketingprobleem.”

De humor in de serie is zo subtiel, dat Mo net zo goed een drama had kunnen heten. De behandelde sociale problemen zijn er serieus genoeg voor. Je ziet de beperkingen van de Amerikaanse Droom: migranten werken keihard en inventief om vooruit te komen, maar ze lopen steeds weer tegen de witte muur aan.

De serie is wat vol. Mo heeft niet alleen problemen met zijn Mexicaanse vriendin en zijn werk, maar ook met zijn verslaving aan codeïne, met mensensmokkelaars, en met een gangster die hem afperst.

De worsteling om het Amerikaanse staatsburgerschap gaat ook in Mo’s persoonlijke relaties zitten: trouwen met een Amerikaan zorgt voor de felbegeerde status. Maar Mo en zijn vriendin Maria willen gewoon uit liefde trouwen. En pikt de conservatieve familie dat wel?

Netflix, 8 afl. van zo’n 25 minuten.