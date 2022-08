Een half jaar na de invasie in Oekraïne lijkt het of de zorgen in het Westen over de oorlog in Oekraïne langzaam afnemen. Uit de slechte staat van de Russische krijgsmacht maken sommige analisten op dat de kansen voor Oekraïne keren. Dat Rusland vorige maand een akkoord sloot over de doorvoer van graan over de Zwarte Zee wordt bovendien uitgelegd als een eerste gebaar van goede wil. Geen wonder dus dat de AEX zich al weer redelijk heeft hersteld.

Hanco Jürgens is als historicus werkzaam aan het Duitsland Instituut Amsterdam.

Het lijkt mij echter veel te vroeg om te juichen. Zeker, Poetin heeft inschattingsfouten gemaakt waardoor het offensief er minder goed voorstaat dan menigeen had verwacht. Maar dat betekent nog niet dat de Russische leider er nu slecht voorstaat. Sterker nog, in een aantal opzichten heeft Poetin zijn positie weten te verbeteren. Wat nogal eens wordt vergeten is dat Poetins ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne past in een veel breder veiligheidsconcept dat begint in eigen land. Juist daar heeft hij zijn macht als dictator versterkt. Zo werd met de invasie in een klap duidelijk hoe weinig speelruimte de Russische oligarchen hebben om zich vrijelijk te bewegen. Ook zij zijn marionetten van het Kremlin. In het afgelopen jaar heeft Poetin met harde hand getoond geen enkele oppositie meer te dulden, niet in Rusland zelf, niet in Wit-Rusland en al helemaal niet in de bezette gebieden in Oost- en Zuid-Oekraïne.

Hoewel er veel is geschreven over het Russische leger dat nauwelijks voortgang maakt, heeft Poetin in Oekraïne zelf grote stappen gezet. Niet alleen heeft hij de belangrijke Oekraïense industrieregio, de Donbas, ingenomen, ook heeft hij de landverbinding tussen de Krim en Rusland in handen. Rusland heeft volgens president Zelensky zo’n twintig procent van Oekraïens gebied veroverd. In Nederlandse verhoudingen is dat vergelijkbaar met de provincies Noord-Brabant en Zeeland. Bovendien heeft Poetin allerlei mogelijkheden om het leven van de Oekraïners nog meer op de proef te stellen. Zo kan hij te allen tijde de grootste kerncentrale van Europa in Zaporizja ontkoppelen van het Oekraïense achterland, waardoor een belangrijk deel van de Oekraïense bevolking zonder stroom komt te zitten. Ook kan hij het broze graanakkoord alsnog niet uitvoeren, waardoor de laatste Oekraïense winsten op het graan alsnog verdampen. De vraag is nu wie de langste adem heeft. Vaststaat dat Oekraïne veel te verliezen heeft.

Spagaat

Maar Poetins ambities reiken verder dan het inlijven van Oekraïne. Hij hoopt met deze oorlog allerlei mogelijkheden te creëren om de dominantie van het ‘collectieve Westen’ te doorbreken. Hoewel hij fulmineert tegen de NAVO en de VS zijn zijn pijlen vooral gericht op Europa. Daar zijn zijn kansen om landen – EU-lidstaten – tegen elkaar uit te spelen het grootst. Immers, met de hoge energieprijzen nemen ook sociale spanningen in Europa toe. Regeringspartijen komen voor onmogelijke keuzes te staan. Hoe kunnen ze tegelijkertijd de hoge uitgaven van burgers compenseren, de inflatie beteugelen en het begrotingstekort reduceren? Dat is net zo’n spagaat als het willen halen van de in het Akkoord van Parijs gestelde klimaatdoelen, maar toch ook fossiele brandstoffen inzetten om dreigende energietekorten te voorkomen.

Ook de hoge graanprijzen kunnen via een omweg voor grote problemen in de EU zorgen. Hongersnood in Noord-Afrika kan immers leiden tot nieuwe vluchtelingenstromen richting Europa waardoor de spanningen tussen EU-landen zullen toenemen. Precies dat wat Poetin wil. Sinds een paar maanden heeft hij zijn doelen geherformuleerd. Zoals hij in juli in de Doema zei streeft hij een overgang na van „liberaal-globalistisch Amerikaans egocentrisme” naar een „echt multipolaire wereld” die „niet gebaseerd is op zelfzuchtige regels” of „hypocriete dubbele standaarden”, maar op „echte soevereiniteit van naties en beschavingen die willen leven naar hun historische bestemming, eigen waarden en tradities”. Het is niet moeilijk in het Westen rechts-radicale politieke partijen te vinden die dit soort formuleringen onderschrijven.

Angst in Duitsland

In Europa staat ook het meeste op het spel. In Duitsland kunnen de gevolgen van de energiecrisis komende winter snel afbreuk doen aan de maatschappelijke steun voor strenge sancties tegen Rusland en meer wapenleveranties aan Oekraïne. Juist daar is de angst voor een mogelijke betrokkenheid bij een Derde Wereldoorlog groot. Een groep gerespecteerde intellectuelen pleitte ervoor een directe wapenstilstand om nog meer bloedvergieten te voorkomen. Met oud-kanselier Gerhard Schröder als zijn belangrijkste ambassadeur probeert Poetin hierop in te spelen.

Maar ook Italië is nu van cruciaal belang. Daar zijn volgende maand al verkiezingen. Op dit moment gooit de rechts-conservatieve, post-fascistische Fratelli d’Italia hoge ogen in de peilingen. Wanneer deze partij in staat is een rechtse coalitie te vormen met Lega en Forza Italia wordt dat zeker een nieuw hoofdpijndossier voor de EU. Poetin zal er garen bij spinnen. Hij heeft bewezen heel effectief te zijn als het gaat om het bespelen van de publieke opinie in Europa en de VS. Er staat dus veel op het spel. Komende winter moeten we niet alleen Oekraïne blijven steunen met alles wat mogelijk is, maar ook onszelf wapenen om aanvallen op onze democratieën af te wenden.