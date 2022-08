Na de ‘slavernijreis’ begint de puzzel voor de voorstanders van excuses

Excuses en erkenning voor het Nederlandse slavernijverleden zijn nu écht de volgende stap. Dat is de verwachting die de delegatie van de Tweede Kamer heeft gewekt bij experts, belangengroepen en bewindspersonen in Suriname, Curaçao en Bonaire, tijdens een reis die zondag tot een einde kwam. Johan Roozer, voorzitter van het Nationaal Comité Herdenking Slavernijverleden: „Dit bezoek móét resultaat hebben.”

Negen Tweede Kamerleden – Kiki Hagen (delegatieleider, D66), Salima Belhaj (D66), Inge van Dijk (CDA), Renske Leijten (SP), Kati Piri (PvdA), Jesse Klaver (GroenLinks), Don Ceder (CU), Marieke Koekkoek (Volt) en Sylvana Simons (BIJ1) – reisden elf dagen door Suriname, Curaçao en Bonaire. Ze bezochten voormalige plantages, spraken met politici van de Antillen en met het Surinaams parlement, en luisterden naar presentaties van actiegroepen en bewoners. Ook legden ze een krans bij de herdenking van Tula – de nationale held van Curaçao, die na een slavenopstand werd vermoord.

Officiële doel van de reis: kennis opdoen over het Nederlands slavernijverleden en de doorwerking daarvan in het heden. Dit als voorbereiding op het herdenkingsjaar 2023, als de afschaffing van de slavernij 150 jaar geleden is. Achterliggende doel: onderzoeken óf en hóé Nederland het beste excuses kan maken voor het slavernijverleden.

Luisteren

Delegatieleider Hagen zei vorige week tegen de NOS dat de Tweede Kamerleden kwamen om te luisteren. Dat is gelukt, zegt Armand Zunder, voorzitter van de Nationale Reparatie Commissie, die de Tweede Kamerleden toesprak over excuses en herstel. „Ik heb nog nooit zo’n bescheiden groep Kamerleden gezien.”

Maar dat er voornamelijk geluisterd werd, betekent niet dat het bezoek geen consequenties heeft. Op de Antillen is er een verwachting gewekt. Suzy Römer, oud-premier van de Antillen, sprak de Nederlandse delegatie donderdag op Curaçao toe: „Waar wacht u op? Kom met een initiatiefwet waarin erkenning voor het slavernijverleden als misdaad tegen de mensheid en excuses zijn opgenomen.” Enkele uren later werden de Tweede Kamerleden geconfronteerd met een groepje demonstranten, dat ook riep om excuses. Zij verweten Nederland „een VOC-mentaliteit”.

„Begrijp het niet verkeerd: mensen zijn absoluut blij dat ze er waren”, zegt Römer. „Maar nu is de vraag: wat is het gevolg? Wanneer zetten we de volgende stap?” Die vraag is er ook in Suriname, zegt Johan Roozer. „Dit was een goede eerste stap in de dialoog tussen Suriname en Nederland. Maar er wordt nu wel echt actie verwacht.”

„Ik begrijp heel goed dat er verwachtingen zijn”, zegt Salima Belhaj, initiatiefnemer van de reis. Ze wil niet op eventuele conclusies van de delegatie vooruitlopen – in september verschijnt er een verslag – maar zegt zelf: „Het werd mij duidelijk dat de slavernij op verschillende manieren doorwerkt op de Antillen en in Suriname. Dat leidt tot andere verwachtingen en wensen. Het wordt een kunst om al die verwachtingen bijeen te brengen. En om daarvoor een zo breed mogelijk draagvlak in de Kamer te creëren.”

Ver weg

Twee jaar geleden leken excuses nog ver weg. Premier Mark Rutte (VVD) zei toen dat excuses „complex” waren. Het zou tot te veel polarisatie leiden. En: „Kan je mensen die nu leven verantwoordelijk houden voor iets wat generaties geleden gebeurde?”

Sindsdien is er veel gebeurd. De gemeente Amsterdam bood in 2021 excuses aan voor eigen betrokkenheid in de slavernij. Daarna volgden Rotterdam, Utrecht, de provincie Noord-Holland, ABN Amro en De Nederlandsche Bank. Daarnaast adviseerde het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden het kabinet excuses aan te bieden en toe te werken naar herstel. Premier Rutte hintte tijdens een persconferentie in juli nog op een mogelijkheid voor excuses.

Excuses moeten worden aangeboden en geaccepteerd, niet slechts uitgesproken

Het lijkt inmiddels niet meer de vraag of er excuses voor het Nederlandse slavernijverleden komen, maar wanneer en hoe die excuses gemaakt zullen worden. Vooral dat laatste is geen makkelijke opdracht. Excuses moeten, volgens de experts en nabestaanden met wie de delegatie sprak, worden aangeboden en geaccepteerd, niet slechts worden uitgesproken.

Volgens Armand Zunder zijn de eerder gemaakte excuses van Nederlandse gemeenten en banken niet aangekomen in Suriname. „Al die instanties excuseerden zich voor hun eigen betrokkenheid. Maar het is niet duidelijk aan wíé excuses werden aangeboden.” Er ontbraken fundamentele zaken, volgens Zunder: „De erkenning dat de slavernij de hel op aarde was, de vaststelling wie er aan slavernij hebben verdiend en hoeveel, en de erkenning van de doorwerking van de slavernij.”

De Nederlandse regering zegt steeds vaker ‘sorry’. Daarbij wordt niks aan het toeval overgelaten

Herstelbetalingen

Bovenal ontbraken herstelbetalingen, zegt Zunder: „De Nederlandsche Bank heeft een voorzet gedaan door 10 miljoen euro beschikbaar te stellen voor herstel. Maar wij denken aan miljarden. Niet in directe betalingen, maar als fondsen die gebruikt kunnen worden voor herstelprojecten.” Ook op Curaçao en Bonaire kreeg de delegatie te horen dat vormen van herstelwerkzaamheden, na excuses, de volgende stap zijn – van onderzoeksinstituten tot economische ontwikkelingsprojecten.

Daar ligt de puzzel voor voorstanders van excuses in de Tweede Kamer, na deze reis. Achter de schermen heerst bij het kabinet namelijk angst voor financiële gevolgen van de excuses, terwijl juist financiële steun nodig lijkt om tot verzoening te komen. Johan Roozer concludeert: „Juist als Remkes ingezet moet worden, gebeurt dat niet!”