Lelouch blikt sentimenteel en aandoenlijk terug op oeuvre

De openingsscène van de vijftigste film van Claude Lelouch zet de toeschouwer op het verkeerde been. Hierin beweert een bebaarde man met lang haar op het politiebureau tegenover twee agenten dat hij Jezus is. Even later is ook de duivel aanwezig op het bureau. Deze flauwe, veel te lange scène heeft enkel als doel de thematiek van L’amour c’est mieux que la vie te bekrachtigen: dat leven en dood onlosmakelijk samenhangen, precies zoals god niet zonder de duivel kan.

De rest van de film, „een niet zo dramatische komedie” volgens de begintitels, draait om de doodzieke Gérard (Gérard Darmon, 1948). Zijn vrienden willen niet dat hij eenzaam sterft en huren een escortdame in (Sandrine Bonnaire, 1967). Eerst heeft Gérard geen oog voor haar, maar later wordt hij opeens op slag verliefd. Een verliefdheid die pijlsnel wederzijds blijkt.

Wie daar vraagtekens bij zet, evenals bij het gegeven van een oude man met een hem bewonderende, veel jongere vrouw heeft niets te zoeken bij de vijftigste van Lelouch. Diens boodschap dat je van het leven moet genieten en dat liefde het allerbelangrijkst is in het leven zijn dooddoeners. De hele boel wil bovendien maar niet tot leven komen, met slepende scènes die elkaar hortend en stotend opvolgen.

Maar Lelouch doet gelukkig meer dan de liefde vieren. Hij doorspekt zijn verhaal met enkele fragmenten uit zijn eerdere films, waaronder de Boléro uit Les uns et les autres (1981), en dat werkt wél goed.

Gérards ouders worden gespeeld door Robert Hossein en Clémentine Célarié, beiden maakten al eerder hun opwachting in films van Lelouch. Zo kijkt de 84-jarige Lelouch een tikje sentimenteel maar wel aandoenlijk terug op zijn eigen oeuvre en de acteurs met wie hij graag werkt – hij deed het in 2020 al met Les plus belles années d’une vie, zijn (tweede) vervolg op zijn grootste hit Un homme et une femme (1966).

Romantiek L’amour c’est mieux que la vie Regie: Claude Lelouch. Met: Sandrine Bonnaire, Gérard Darmon. Lengte: 116 min. ●●●●●

