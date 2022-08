Kunsthandelaar Buunk opnieuw veroordeeld door tuchtcollege, straf verzwaard

Het tuchtcollege van de brancheorganisatie voor taxateurs, de Federatie TMV, heeft directeur Frank Buunk van Simonis & Buunk, de grootste kunsthandel van Nederland, in hoger beroep opnieuw veroordeeld wegens onprofessioneel gedrag. Vanwege de ernst van de feiten kreeg de handelaar zwaardere straffen opgelegd. Dat blijkt uit de dinsdag online gepubliceerde uitspraak.

Buunk is voor drie maanden geschorst vanwege schending van de Gedrags- en Beroepsregels voor taxateurs. Ook moet de handelaar 10.000 euro betalen, zijnde de maximale geldboete plus de procedurele kosten. In eerste aanleg, in december, kreeg de kunsthandelaar een voorwaardelijke schorsing en een lagere geldboete. Tegen die uitspraak had hij beroep aangetekend.

Verboden dubbelspel

De tuchtzaak gaat over een kwestie die uitvoerig in het nieuws kwam. Eerst in het SBS-programma Undercover, en later in NRC. Een kunstliefhebber, de sportjournalist Herbert Dijkstra, verweet Simonis & Buunk verboden dubbelspel. Daags nadat Dijkstra bij de kunsthandel een taxatieverzoek aanvroeg voor een kostbaar, op een veilingsite aangeboden schilderij van Jan Altink deed Buunk zelf een bod op het betreffende schilderij. Door zijn dubbelrol te verzwijgen en tegen Dijkstra bedragen te noemen ver onder de marktwaarde en zijn eigen uitgebrachte bod, schakelde de kunsthandel de potentiële tegenbieder uit.

Met zijn handelwijze maakte de kunsthandelaar de belangen van Dijkstra en die van de verkoper van het schilderij ondergeschikt aan zijn eigen belang, aldus de uitspraak. Net als in eerste instantie oordeelde het nieuwe tuchtcollege dat Buunk handelde „in strijd met fundamentele beginselen van professioneel gedrag, integriteit, objectiviteit, onafhankelijkheid, zorgvuldigheid en transparantie”.

Vlak voor de behandeling van de eerste tuchtzaak zegde Buunk na ruim dertig jaar zijn lidmaatschap van TMV op. De schorsing gaat dus pas in als hij zou besluiten zich opnieuw bij de branche-organisatie aan te sluiten.

Zwaardere straf

Ook het tuchtcollege van de organisatie van handelaren in oude kunst, de KVHOK, heeft in juni een klacht van Dijkstra over belangenvermenging door Buunk gegrond verklaard. De vereniging legde de handelaar een voorwaardelijke schorsing van zes maanden op. Het daar door Buunk aangetekende beroep moet nog dienen.

Buunk stuurde de uitspraak van het tuchtcollege van TMV zaterdag aan collega-handelaren. Hij noemt het oordeel „Holland op zijn smalst”. Volgens zijn advocaat, Dick Roesink, overweegt hij een rechtsgang om vernietiging van het vonnis aan te vragen.

Volgens klager Dijkstra brengt Buunk met zijn gedrag de hele kunsthandel in diskrediet. „Drie tuchtcolleges hebben zijn gedrag veroordeeld. Doordat hij z’n eigen fouten niet wil inzien is de straf nu verzwaard. Hij maakt het dus steeds erger.”