Klokkenluider beschuldigt Twitter van nalatigheid bij beveiliging en misleiding van toezichthouders

Twitter heeft toezichthouders misleid over de eigen cyberbeveiliging en het sociale mediabedrijf is nalatig in het aanpakken van nepaccounts die desinformatie verspreiden. Dat stelt een klokkenluider, het voormalige hoofd beveiliging van het bedrijf Peiter Zatko, in een aanklacht die hij afgelopen maand naar het Amerikaanse Congres en toezichthouders stuurde. The Washington Post en CNN kregen het document in handen en publiceerden er dinsdag over.

In het 84 pagina’s tellende document schetst Zatko een bedrijfscultuur waarin de leiding „opzettelijk wegkijkt” bij beveiligingsproblemen. Twitter-oprichter Jack Dorsey en de huidige topman Parag Agrawal zou zich hieraan schuldig maken. Het bedrijf werkt volgens Zatko met verouderde software en medewerkers zouden „iedere software die ze wilden” op hun werkcomputers mogen installeren, wat hun systemen zou kunnen blootstellen aan malware.

Twitter heeft de toezichthouders volgens Zatko misleid door onvoldoende informatie te verstrekken over de eigen gebrekkige cyberbeveiliging, maar ook door bijvoorbeeld data van gebruikers die hun account verwijderd hadden te bewaren. Volgens Zatko vond de leiding van Twitter groei van het bedrijf belangrijker dan het terugdringen van anonieme accounts. Met de groeicijfers haalde de leiding miljoenen aan bonussen voor zichzelf binnen.

Zatko opgeroepen door Musk

De aanklacht van Zatko komt op een opmerkelijk moment. Miljardair Elon Musk, die Twitter voor 44 miljard dollar wilde overnemen, maar daar toch vanaf zag, deed recentelijk vergelijkbare beschuldigingen over de omgang van Twitter met botaccounts op het platform. Musk’s advocaten, die ex-topman Dorsey hebben gedagvaard, hebben Zatko opgeroepen in het proces. Vermoedelijk willen ze hem horen als getuige in het juridische conflict tussen Musk en Twitter.

Zatko trad in 2020 in dienst bij Twitter, maar werd in januari van dit jaar ontslagen. Het bedrijf had hem ingehuurd, nadat naar buiten was gekomen dat hackers door een groot beveiligingslek de accounts van prominente Twitter-gebruikers konden overnemen. Dit gebeurde onder meer bij de voormalige president van de VS, Barack Obama, en Elon Musk. Twitter stelt dat Zatko is ontslagen vanwege „ineffectief leiderschap en slechte prestaties”. Het bedrijf noemt zijn aanklacht „opportunistisch” en „een vals verhaal”, vol met „inconsistenties en onnauwkeurigheden”.